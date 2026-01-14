Offerte Sky
Ue, annunciata la fine dei dazi sui fertilizzanti in seguito all'accordo con il Mercosur

Economia
©IPA/Fotogramma

La Commissione Europea si appresta a sospendere "temporaneamente" i dazi in vigore su alcuni fertilizzanti, una delle condizioni poste dall'Italia per dare via libera all'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur. “È una buona notizia ed è in linea con le richieste italiane " commenta il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida

La Commissione Europea si appresta a sospendere "temporaneamente" i dazi in vigore su alcuni fertilizzanti, una delle condizioni poste dall'Italia per dare via libera all'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur. Lo dice un portavoce dell'esecutivo Ue. "Riconoscendo pienamente il senso di urgenza nel settore agricolo - afferma - la Commissione Europea sta lavorando al seguito della riunione straordinaria dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue del 7 gennaio, anche per quanto riguarda l'approccio in due fasi per i fertilizzanti". A breve termine, continua, la Commissione "sospenderà temporaneamente i restanti dazi in base al principio della nazione più favorita (Npf) su ammoniaca, urea e, se necessario, su alcuni altri fertilizzanti". Verranno messe in atto "misure di salvaguardia per garantire che le misure siano mirate, consentendo così di trasferirne direttamente i benefici agli agricoltori dell'Ue". 

Ue: la misura entri in vigore il più presto possibile nel 2026

L'intenzione dell'esecutivo Ue, aggiunge il portavoce, è che questa misura "entri in vigore il più rapidamente possibile nel 2026". Il suo impatto sarebbe "sostanzialmente pari ai costi derivanti dal meccanismo Cbam". Questa misura a breve termine sui dazi doganali convenzionali, aggiunge il portavoce, "sarebbe accompagnata da orientamenti sul meccanismo Cbam", il 'dazio carbonico' dell'Ue. "Nella sua proposta legislativa di modifica del regolamento Cbam adottata il 16 dicembre 2025, la Commissione ha incluso una misura (nuovo articolo 27 bis) che consente di monitorare l'impatto del Cbam sul mercato interno e consente la sospensione temporanea dell'applicazione del Cbam per merci specifiche in caso di circostanze impreviste". Questa disposizione, prosegue, "consente alla Commissione di valutare la situazione dei fertilizzanti al fine di attivare una sospensione temporanea. Gli orientamenti della Commissione potrebbero inoltre chiarire che la sospensione potrebbe applicarsi retroattivamente a partire dal primo gennaio 2026".

Lollobrigida: E’ una buona notizia, in linea con le richieste italiane

“La sospensione dei dazi sui fertilizzanti annunciata oggi dalla Commissione è un risultato dell’Italia, una misura concreta per sostenere la competitività delle imprese e la forza del sistema agricolo italiano ed europeo. È una buona notizia ed è in linea con le richieste italiane di sospensione degli effetti del Cbam e la sterilizzazione, anche retroattiva, dell’aggravio dei costi che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere con l’entrata in vigore del regolamento. Siamo sempre dalla parte delle nostre imprese, pilastro fondamentale della nostra sovranità alimentare". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

