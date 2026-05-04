Sumud Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Sono tre gli esposti arrivati ai pm, tra cui quelli sugli attivisti de Avila e Abukeshek prelevati da barche italiane. Un secondo fascicolo, aperto sull'analoga missione dell'autunno scorso, procede contro ignoti e prevede una rogatoria a Israele

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio, da parte delle autorità israeliane, delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivate tre esposti tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.