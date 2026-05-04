Sumud Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

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Flotilla, attivisti fermati da Israele: Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Mondo
©Ansa

Sono tre gli esposti arrivati ai pm, tra cui quelli sugli attivisti de Avila e Abukeshek prelevati da barche italiane. Un secondo fascicolo, aperto sull'analoga missione dell'autunno scorso, procede contro ignoti e prevede una rogatoria a Israele

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La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio, da parte delle autorità israeliane, delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivate tre esposti tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.

Il fascicolo precedente

A Roma risulta già aperto da tempo un fascicolo relativo alla prima missione verso Gaza dell'autunno scorso. Nel procedimento il pm Stefano Opilio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, procede contro ignoti per i reati di sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Gli inquirenti per questo procedimento inoltreranno una richiesta di rogatoria ad Israele. 

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