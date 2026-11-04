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Champions League, in campo Lens-Como 0-1 e Porto-Napoli 0-0. LIVE

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Dopo la vittoria dell’Inter e la sconfitta della Roma, oggi nella quarta giornata della fase campionato sono impegnate le altre due squadre italiane, entrambe in trasferta: i lariani in Francia e i partenopei in Portogallo

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La quarta giornata del girone unico di Champions League si conclude questa sera (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS). Dopo la vittoria dell’Inter e la sconfitta della Roma, questa sera stanno giocando le altre due italiane impegnate nella fase campionato: il Como sta affrontando in trasferta in Francia il Lens (LA CRONACA SU SKY SPORT) mentre il Napoli è in Portogallo contro il Porto (IL RACCONTO SU SKY SPORT).

 

Il tabellino di Lens-Como 0-1

Gol: 7' Douvikas (C)

 

LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras; Thauvin, Hazard; Ivanovic. All. Cahuzac 

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas

Il tabellino di Porto-Napoli 0-0

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabri Veiga, Rosario, Froholdt; Borja Sainz, André Silva, Pepê. All. Farioli

 

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Vergara; McTominay, Hojlund. All. Allegri

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