Champions League, in campo Lens-Como 0-1 e Porto-Napoli 0-0. LIVE

Dopo la vittoria dell’Inter e la sconfitta della Roma, oggi nella quarta giornata della fase campionato sono impegnate le altre due squadre italiane, entrambe in trasferta: i lariani in Francia e i partenopei in Portogallo
La quarta giornata del girone unico di Champions League si conclude questa sera (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS). Dopo la vittoria dell’Inter e la sconfitta della Roma, questa sera stanno giocando le altre due italiane impegnate nella fase campionato: il Como sta affrontando in trasferta in Francia il Lens (LA CRONACA SU SKY SPORT) mentre il Napoli è in Portogallo contro il Porto (IL RACCONTO SU SKY SPORT).
Il tabellino di Lens-Como 0-1
Gol: 7' Douvikas (C)
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras; Thauvin, Hazard; Ivanovic. All. Cahuzac
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas
Il tabellino di Porto-Napoli 0-0
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabri Veiga, Rosario, Froholdt; Borja Sainz, André Silva, Pepê. All. Farioli
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Vergara; McTominay, Hojlund. All. Allegri
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I Blancos sono la società che ha sollevato più volte il trofeo, con 15 affermazioni. Seguono i rossoneri, con 7 coppe in bacheca. Poi il Liverpool e il Bayern Monaco, che hanno trionfato 6 volte e sono al terzo posto per numero di successi