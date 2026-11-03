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Champions League, alle 21 Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma. Le formazioni

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Quarta giornata della fase campionato. Due le squadre italiane impegnate oggi. I nerazzurri, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, affrontano gli olandesi al De Kujp di Rotterdam. Gara in trasferta anche per i giallorossi, che sfidano i Red Devils all'Old Trafford. Si prosegue mercoledì con Porto-Napoli e Lens-Como

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La Champions League riparte con la quarta giornata della fase campionato. Oggi in campo due squadre italiane: alle 21 si giocano Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma (entrambi i match sono in diretta su Sky). I nerazzurri di Chivu, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, affrontano gli olandesi al De Kujp di Rotterdam (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Gara in trasferta anche per i giallorossi di Gasperini, che sfidano i Red Devils all'Old Trafford (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Si prosegue mercoledì con Porto-Napoli e Lens-Como, entrambe alle 21 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter (live alle 21)

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhelline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst

 

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

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Le formazioni ufficiali di Manchester United-Roma (live alle 21)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo; Cunha. All.: Carrick

 

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini

Il pallone della Champions League 2026 2027

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