Quarta giornata della fase campionato. Due le squadre italiane impegnate oggi. I nerazzurri, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, affrontano gli olandesi al De Kujp di Rotterdam. Gara in trasferta anche per i giallorossi, che sfidano i Red Devils all'Old Trafford. Si prosegue mercoledì con Porto-Napoli e Lens-Como

La Champions League riparte con la quarta giornata della fase campionato. Oggi in campo due squadre italiane: alle 21 si giocano Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma (entrambi i match sono in diretta su Sky). I nerazzurri di Chivu, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, affrontano gli olandesi al De Kujp di Rotterdam (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Gara in trasferta anche per i giallorossi di Gasperini, che sfidano i Red Devils all'Old Trafford (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Si prosegue mercoledì con Porto-Napoli e Lens-Como, entrambe alle 21 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).