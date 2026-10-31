Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Bologna-Monza 2-1. Ora Udinese-Roma, alle 20.45 il derby Milan-Inter. VIDEO

Sport
©Ansa

Il campionato prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1 contro il Monza, alle 18 è iniziata Udinese-Roma, alle 20.45 c’è il derby Milan-Inter (in diretta su Sky)

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il campionato di Serie A prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1 contro il Monza, alle 18 è iniziata Udinese-Roma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 20.45 c’è il derby Milan-Inter (in diretta su Sky). Si prosegue domenica con Como-Venezia alle 12.30, Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari alle 15, Lecce-Genoa alle 18 e Juventus-Napoli alle 20.45. Lunedì il turno si chiude con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Bologna-Monza 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

6' pt rigore Varela (M), 33' pt Pobega (B), 14' st rigore Bernardeschi (B)

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Vitik (29' st Darmian), Casale, Theate, Zortea (37' st Amondarain), Ferguson, Pobega (29' st El Azzouzi), Miranda, Bernardeschi (37' st Dovbyk), Cambiaghi, Odgaard (19' st Mbangula). All.: Palladino

MONZA (3-4-2-1) Tornqvist, Kouadio (21' st Tourè), Goglichidze, Lucchesi, Birindelli, Ondoa, Colombo (21' st Mout), Mangas, Mota (26' st Ngonge), Zeballos (1' st Robinson), Varela (26' st Cutrone). All.: Juric

Ammoniti: Mangas, Odgaard, Pobega, Lucchesi, Zortea, Tourè, Amondarain per gioco scorretto.

Vedi anche

Pallone d'Oro, vince Harry Kane. Putellas regina del calcio femminile
FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Sport

Sportivi italiani sui social, Antonelli supera Sinner ma non è il re

Tanti calciatori, due tennisti ed un pilota di Formula 1. Questo l'assortimento della top ten degli sportivi italiani maggiormente seguiti sui social, con particolare riferimento ad Instagram. Ecco la classifica completa e in testa c'è una sorpresa...

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Bologna-Monza 2-1. Alle 18 Udinese-Roma, poi Milan-Inter

Sport

Il campionato prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1...

Partite Serie A

Sinner si allena per tornare in campo, Cahill: “Duro lavoro continua”

Sport

Il tennista altoatesino si sta riprendendo da un problema al ginocchio che lo tiene fermo da...

MotoGp Malesia, Acosta vince gara sprint, poi M. Marquez e Bezzecchi

Sport

Il pilota Ktm ha preceduto il leader del Mondiale su Ducati ufficiale e l'Aprilia di Bezzecchi....

F1, Messico: collisione nelle libere, Verstappen e Lawson penalizzati

Sport

"I piloti di entrambe le vetture hanno tenuto un comportamento giudicato inaccettabile dai...

Generali Stadium, presentato il nuovo stadio di Inter e Milan

Sport

Il nuovo impianto, di cui è stato comunicato il nome, sarà pronto per la stagione 2031-2032 e...

Sport: I più letti