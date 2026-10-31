Il campionato prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1 contro il Monza, alle 18 è iniziata Udinese-Roma, alle 20.45 c’è il derby Milan-Inter (in diretta su Sky)

Il campionato di Serie A prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1 contro il Monza, alle 18 è iniziata Udinese-Roma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 20.45 c’è il derby Milan-Inter (in diretta su Sky). Si prosegue domenica con Como-Venezia alle 12.30, Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari alle 15, Lecce-Genoa alle 18 e Juventus-Napoli alle 20.45. Lunedì il turno si chiude con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).