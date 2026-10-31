Il campionato prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1 contro il Monza, alle 18 è iniziata Udinese-Roma, alle 20.45 c’è il derby Milan-Inter (in diretta su Sky)
Il campionato di Serie A prosegue con la decima giornata. Oggi tre partite: alle 15 il Bologna ha vinto 2-1 contro il Monza, alle 18 è iniziata Udinese-Roma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 20.45 c’è il derby Milan-Inter (in diretta su Sky). Si prosegue domenica con Como-Venezia alle 12.30, Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari alle 15, Lecce-Genoa alle 18 e Juventus-Napoli alle 20.45. Lunedì il turno si chiude con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Bologna-Monza 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)
6' pt rigore Varela (M), 33' pt Pobega (B), 14' st rigore Bernardeschi (B)
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Vitik (29' st Darmian), Casale, Theate, Zortea (37' st Amondarain), Ferguson, Pobega (29' st El Azzouzi), Miranda, Bernardeschi (37' st Dovbyk), Cambiaghi, Odgaard (19' st Mbangula). All.: Palladino
MONZA (3-4-2-1) Tornqvist, Kouadio (21' st Tourè), Goglichidze, Lucchesi, Birindelli, Ondoa, Colombo (21' st Mout), Mangas, Mota (26' st Ngonge), Zeballos (1' st Robinson), Varela (26' st Cutrone). All.: Juric
Ammoniti: Mangas, Odgaard, Pobega, Lucchesi, Zortea, Tourè, Amondarain per gioco scorretto.
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