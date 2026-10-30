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Generali Stadium, presentato il nuovo stadio di Inter e Milan che sostituirà San Siro

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Il nuovo impianto, di cui è stato comunicato il nome, sarà pronto per la stagione 2031-2032 e avrà una capienza di 71.500 persone. Avrà una posizione leggermente sopraelevata, per rendere più fluido l'accesso, e la struttura esterna a diagonale avrà i colori della squadra impegnata in campo, blu e rosso, con la proiezione dei volti dei giocatori più importanti

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Il nuovo stadio di Milano si chiamerà 'Generali Stadium', avrà una struttura diagonale esterna, incrociata, quasi a richiamare la punta delle lance, sarà ben visibile in lontananza perché posizionato su un podio e avrà una forma a catino per dare la sensazione di vicinanza, compattezza, partecipazione. "San Siro è uno spazio leggendario, un punto di riferimento. È stata una sfida affascinante. Volevamo ricreare quello che San Siro ha già, ma facendo un passo in là. Uno stadio radicato nel presente, inclinato nel futuro e inarcato nel passato", spiega lord Norman Foster, uno dei più grandi architetti al mondo, che racconta motivazioni e ispirazione nella realizzazione del progetto del nuovo stadio.

Pronto per la stagione 2031-31, conterrà 71mila spettatori

 Dietro il 'Generali Stadium' ci sono la sua mente e la sua mano e quelle di un altro architetto di grido come David Manica. Il nuovo impianto sarà pronto per la stagione 2031-2032, avrà una capienza di 71.500 persone, sarà alto 60 metri e lungo 270. "Le curve" - racconta sempre Foster - "saranno un muro di 11mila persone, inclinate di 37 gradi, l'essenza dello stadio". L'impianto avrà una posizione leggermente sopraelevata, per rendere più fluido l'accesso, e la struttura esterna a diagonale avrà i colori della squadra impegnata in campo, blu e rosso, con la proiezione dei volti dei giocatori più importanti. Il tetto sarà sostenibile, in grado di riciclare l'acqua piovana, elettrico ma anche a energia fotovoltaica e altre soluzioni per ridurre l'impatto ambientale. "Sarà noto al di fuori dell'Italia, un luogo iconico che va al di là della sua mera funzione ma strettamente legato al calcio. Si vuole abbracciare i tifosi. Sono stati fatti tanti cambiamenti a Milano, con edifici più alti ma l'anima rimane. Se ci proiettiamo al futuro, la tradizione sarà conservata e sarà immediatamente riconoscibile", spiega Foster.

Una immagine del nuovo stadio di Milano che si chiamerà 'Generali Stadium', diffusa il 29 ottobre 2026. ANSA/ UFFICIO STAMPA ++ USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
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L'inizio dei lavori è previsto nel 2028

I lavori dovrebbero iniziare nel 2028. Il progetto di rigenerazione urbana si estenderà per 281mila metri quadrati. "Volevamo mantenere la stessa anima creando una struttura nuova. San Siro è un feeling è un sentimento più che un edificio. Abbiamo cercato di inserirlo", aggiunge Manica. È stata data attenzione all'atmosfera, quindi sedili più vicini al campo, visibilità ottimale da ogni postazione. L'esperienza e il tifo al centro, quindi si è voluto realizzare uno stadio che enfatizzasse il rumore dei tifosi ma trattenendolo all'interno per evitare di creare problemi alla zona residenziale. "Ci sarà flessibilità: si possono organizzare concerti e match di football americano. Una struttura di primo piano. Il calcio resta centrale. Quando ho pensato alla prima partita" - racconta Manica - "volevo che le persone sentissero le stesse emozioni che avevano sentito, uno stadio che fosse ancora più San Siro di prima".

Una immagine del Il nuovo stadio di Milano che si chiamerà 'Generali Stadium', diffusa il 29 ottobre 2026. ANSA/ UFFIICO STAMPA ++ USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
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