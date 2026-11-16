L'ex centrocampista brasiliano è morto a San Paolo il 15 novembre. Con i rossoneri di Nereo Rocco conquistò lo scudetto nel 1962 e la prima Coppa dei Campioni della storia del club nel 1963. Fece parte anche della nazionale brasiliana campione del mondo in Svezia nel 1958

È morto a 94 anni Dino Sani, ex centrocampista del Milan e campione del mondo con il Brasile nel 1958. Il decesso è avvenuto domenica 15 novembre a San Paolo, città in cui era nato il 23 maggio 1932. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio brasiliana e dal San Paolo, club nel quale aveva giocato per diversi anni. Con il Milan di Nereo Rocco aveva conquistato lo scudetto nella stagione 1961-1962 e la prima Coppa dei Campioni della storia rossonera nel 1963.