L'ex centrocampista brasiliano è morto a San Paolo il 15 novembre. Con i rossoneri di Nereo Rocco conquistò lo scudetto nel 1962 e la prima Coppa dei Campioni della storia del club nel 1963. Fece parte anche della nazionale brasiliana campione del mondo in Svezia nel 1958
È morto a 94 anni Dino Sani, ex centrocampista del Milan e campione del mondo con il Brasile nel 1958. Il decesso è avvenuto domenica 15 novembre a San Paolo, città in cui era nato il 23 maggio 1932. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio brasiliana e dal San Paolo, club nel quale aveva giocato per diversi anni. Con il Milan di Nereo Rocco aveva conquistato lo scudetto nella stagione 1961-1962 e la prima Coppa dei Campioni della storia rossonera nel 1963.
La carriera di Dino Sani e i successi con il Milan
Dopo gli esordi nel Palmeiras, Sani si affermò nel San Paolo, con cui disputò 324 partite, segnò 113 gol e vinse il campionato statale nel 1957. Nel 1960 si trasferì in Argentina, al Boca Juniors, prima di approdare al Milan nel corso della stagione 1961-1962, prendendo il posto lasciato libero da Jimmy Greaves.
Con i rossoneri collezionò 78 presenze e 20 gol in tutte le competizioni. Alla prima stagione vinse lo scudetto, mentre il 22 maggio 1963 fu tra i protagonisti della storica finale di Coppa dei Campioni a Wembley, vinta dal Milan per 2-1 contro il Benfica. Sani giocò da titolare nella squadra allenata da Nereo Rocco, che conquistò così il primo titolo europeo della sua storia.
Tornato in Brasile, vestì la maglia del Corinthians fino al ritiro nel 1968. Successivamente intraprese la carriera da allenatore, guidando numerose squadre, tra cui Internacional, Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol e Grêmio. Con l'Internacional vinse tre campionati statali consecutivi tra il 1971 e il 1973.
Il Mondiale del 1958 vinto con il Brasile
Dino Sani fece parte della nazionale brasiliana che nel 1958, in Svezia, conquistò il primo titolo mondiale della sua storia. Il commissario tecnico Vicente Feola lo schierò titolare nelle prime due partite del torneo, la vittoria per 3-0 contro l'Austria e il pareggio senza reti con l'Inghilterra.
Un infortunio muscolare lo costrinse poi a saltare il resto della competizione e al suo posto giocò Zito. Il Brasile arrivò fino alla finale, battendo la Svezia per 5-2 e conquistando il trofeo.
In nazionale Sani disputò complessivamente 24 partite, segnando quattro gol. Oltre al Mondiale, vinse la Taça Oswaldo Cruz nel 1958, la Taça Bernardo O'Higgins nel 1959 e la Copa Roca nel 1960.