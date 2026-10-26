Pallone d’Oro, stasera alle 21 la cerimonia di premiazione: i favoriti

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Pallone d’Oro, stasera dalle 21 la cerimonia di premiazione: i favoriti e cosa sapere

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Al London Palladium Theatre questa sera France Football annuncerà i vincitori dei diversi premi in palio, tra cui i Pallone d’Oro maschile e femminile. Tra gli uomini i favoriti sono Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal; tra le donne Alexia Putellas, Ewa Pajor e Claudia Pina. Nessun italiano in corsa

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Si tiene questa sera a partire dalle ore 21 la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, ideato da France Football. In occasione della 70esima edizione, che si celebra appunto quest’anno, la rivista ha deciso di portare l’evento a Londra, la capitale del Paese culla del calcio. L’appuntamento è dunque al London Palladium Theatre. Per quanto riguarda il premio maschile, non c’è nessun italiano in lista e un solo giocatore della Serie A tra i 30 candidati: si tratta dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

Chi sono i favoriti tra gli uomini

In campo maschile, la corsa alla conquista del trofeo si preannuncia serrata con alcuni candidati principali in lizza: i nomi più gettonati sono quelli di Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Il francese Ousmane Dembélé, che è nella lista dei 30 finalisti, è il vincitore uscente ma non sembra poter nutrire grandi speranze di fare il bis. Tra i ben trenta candidati figurano anche Leo Messi, il capitano della Spagna Rodri, il suo connazionale Fabian Ruiz, l'ala georgiana del Psg Khvicha Kvaratskhelia (recentemente vittima di un grave infortunio) e il francese del Bayern Michael Olise.

Chi sono le favorite tra le donne

Per quanto riguarda poi il trofeo femminile, anche qui la sfida sembra essere incerta: in questa edizione manca la plurivincitrice Aitana Bonmatí mentre la connazionale Alexia Putellas punta a un terzo riconoscimento individuale. L'ex stella del Barça, oggi in forza alle London City Lionesses, dovrà vedersela con la polacca Ewa Pajor e con un'altra spagnola, Claudia Pina - entrambe sue ex compagne di squadra in Catalogna. A contenderle il titolo ci sono anche la centrocampista haitiana dell'Olympique Lione, Melchie Dumornay, e l'attaccante giamaicana del Manchester City, Khadija Shaw.

Gli altri premi assegnati

Nel corso della cerimonia, saranno assegnati altri premi oltre ai due Pallone d’Oro individuali: ci sarà infatti il riconoscimento per il miglior allenatore, la miglior U21, il miglior portiere, le migliori squadre. Anche in questi casi l'Italia risulta essere assente. Inoltre verrà conferito un nuovo riconoscimento, il "Ballon d'Or Of All Time" (Boat), destinato a un ex vincitore che abbia conquistato il Pallone d'Oro almeno due volte, sulla base di una votazione online aperta al pubblico.

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