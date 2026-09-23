Super El Niño, i Paesi più a rischio. Italia 49esima

Un rapporto del Climate Impact Lab dell’Università di Chicago ha fatto una stima degli effetti estremi che potrebbe avere il caldo. Il dato più pesante è quello che parla di 451mila morti in più nei prossimi sei mesi. Questo perché la temperatura media globale continua ad aumentare: tra settembre 2026 e febbraio 2027 salirà di 1,2 °C. L'aumento è dovuto anche a El Niño.