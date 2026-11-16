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Alla Cop31 presentato lo studio sui Power Up di Octopus Energy Italia

Economia

L’iniziativa premia i clienti con energia gratuita quando aumentano i consumi nelle fasce orarie in cui la produzione da fonti rinnovabili è più abbondante

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Octopus Energy ha presentato alla COP31 in Turchia lo studio (selezionato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sui suoi eventi “Power Up”, dimostrando il potenziale della flessibilità dei consumi domestici nella transizione energetica.

Come funziona

L’iniziativa premia i clienti con energia gratuita quando aumentano i consumi nelle fasce orarie in cui la produzione da fonti rinnovabili è più abbondante. Durante cinque sessioni, oltre 150.000 famiglie hanno partecipato, assorbendo 201 MWh di energia extra e generando un incremento medio di 29 MW, con picchi di 34 MW. Estendendo il modello alle circa 30 milioni di abitazioni italiane dotate di contatori intelligenti, sarebbe possibile spostare fino a 5,5 GW di consumi.

La proposta risponde a un problema concreto: nel 2025 in Italia sono stati sprecati 800 GWh di energia rinnovabile, a causa dei limiti della rete nel gestire tutta la produzione disponibile. Questo fenomeno, noto come “curtailment”, comporta costi e indennizzi che finiscono per gravare anche sulle bollette dei consumatori.

L'importanza di un intervento normativo

Secondo Octopus Energy, coinvolgere attivamente le famiglie attraverso la modulazione intelligente dei consumi permetterebbe di ridurre gli sprechi, migliorare l’efficienza della rete e contenere i costi energetici. Per rendere possibile questa soluzione su larga scala, tuttavia, è necessario un intervento normativo che estenda anche alle utenze domestiche gli incentivi oggi riservati soprattutto alle grandi industrie, valorizzando i contatori intelligenti già installati. Un modello già sperimentato nel Regno Unito, dove iniziative analoghe coinvolgono oltre 2 milioni di famiglie.

Tomassetti (Octopus Italia): "Ora servono regole"

“Ringrazio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - ha commentato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia -  per averci invitato a

parlare alla COP31 di un grande paradosso: sprechiamo energia rinnovabile a basso costo mentre le famiglie continuano a pagare bollette elevate. Con i Power Up abbiamo dimostrato che le famiglie possono aiutare la rete a utilizzare meglio questa energia, riducendo gli sprechi e venendo premiate per farlo: ora servono regole che rendano tutto questo possibile anche in Italia.”

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