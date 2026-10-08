Contaminanti emergenti inquinano l’acqua: l’allarme di Legambiente

Farmaci, PFAS, pesticidi e microplastiche raggiungono fiumi, laghi e falde e aumentano la pressione su ecosistemi, sicurezza idrica e salute pubblica. Un inquinamento che si somma a un quadro già critico con l’Italia che, secondo Legambiente, paga lo scotto di una regolamentazione ancora troppo frammentaria e disomogenea nei territori. Il punto dell’associazione ambientalista all'VIII Forum Acqua, organizzato a Roma in collaborazione con Utilitalia Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova minaccia per la qualità dell'acqua arriva da un inquinamento invisibile: quello dei contaminanti emergenti. Residui di farmaci, PFAS, pesticidi e loro metaboliti e microplastiche si trovano ormai in fiumi, laghi e falde, arrivano da molte fonti, dagli scarichi industriali, da quelli civili e ospedalieri, dall'agricoltura e gli allevamenti, mentre i depuratori convenzionali non riescono a rimuoverli del tutto. È una pressione su ecosistemi e sicurezza idrica che si aggiunge a un quadro già compromesso. A fare un punto è Legambiente che oggi all'VIII Forum Acqua, organizzato a Roma in collaborazione con Utilitalia, ha messo in fila i suoi dati ma anche le evidenze scientifiche più recenti sui contaminanti emergenti e la qualità dell'acqua e indicato la strada da percorrere portando sul tavolo sette proposte indirizzate al Governo.

I dati Secondo l'elaborazione di Legambiente sui dati E-PRTR, tra il 2007 e il 2023 gli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione hanno dichiarato oltre 7.500 tonnellate di rilasci diretti nelle acque italiane, tra cui pesticidi, metalli, e solventi clorurati. Resta alta anche l’attenzione su microplastiche, PFAS e farmaci. Nei laghi di Bracciano, Trasimeno e Piediluco, il progetto LIFE Blue Lakes (coordinato da Legambiente) ha rilevato particelle plastiche nel 98% dei campioni prelevati, analizzandone complessivamente 9.000. Sul fiume Po, le dodici campagne mensili del Manta River Project 2, effettuate tra il 2022 e il 2023, le hanno trovate in tutte le sei stazioni monitorate, e anche le falde non se la passano bene. Uno studio scientifico del 2026 su 25 acquiferi del Nord-Ovest le ha rilevate in 13 siti. In più, secondo un nuovo studio di CNR-IRSA, realizzato con Legambiente, le microplastiche potrebbero anche contribuire alla persistenza dei geni associati all'antibiotico-resistenza che solo in Italia causa ogni anni circa 12.000 decessi (dati Iss). A pesare sulla qualità delle acque è in generale anche la crisi climatica: le piogge intense trascinano i contaminanti verso i corpi idrici, mentre siccità e basse portate riducono la diluizione degli scarichi. E l'Italia paga lo scotto di monitoraggi e controlli ancora frammentanti e disomogenei, che lasciano incompleta la conoscenza della diffusione di queste sostanze e rendono più difficile indirizzare gli interventi.

Road map da seguire Per Legambiente quella dei contaminanti emergenti è una sfida che richiede investimenti, ricerca e trasparenza: non basta migliorare i depuratori, bisogna ripensare l'intero ciclo dell'acqua in chiave preventiva e ridurre le sostanze pericolose alla fonte, con un approccio One Health che tuteli insieme salute umana, animale e degli ecosistemi. Da qui le sette proposte di carattere normativo e gestionale che Legambiente indirizza al Governo Meloni per prevenire la contaminazione, rafforzare la tutela della risorsa idrica e ridurre i rischi per ambiente e salute: rafforzare il monitoraggio con dati pubblici, accessibili e comprensibili; eliminare le sostanze più problematiche e armonizzare le norme europee; applicare il principio "chi inquina paga" attraverso la Responsabilità estesa del produttore (EPR); valutare gli effetti delle miscele e non solo delle singole sostanze; colmare il deficit depurativo e adeguare il sistema alla crisi climatica; regolamentare le acque irrigue; avviare il riuso delle acque reflue affinate.

Note positive Sul versante normativo qualcosa si muove. La nuova Direttiva (UE) 2026/805, entrata in vigore a maggio, va nella direzione di una maggiore tutela delle acque: amplia l'elenco degli inquinanti da controllare e rafforza il monitoraggio e i limiti di qualità per PFAS, bisfenoli, pesticidi e farmaci. Le nuove regole per queste sostanze si applicheranno dal 22 dicembre 2027, con programmi di monitoraggio aggiuntivi, e ora ci si aspetta che l'Italia recepisca la direttiva in tempi rapidi e senza indebolirla. Resta invece in sospeso il REACH, il regolamento europeo sulle sostanze chimiche, la cui revisione complessiva è stata accantonata dalla Commissione ad aprile 2026. Rafforzarlo e coordinarlo con le norme sulla tutela delle acque vuol dire intervenire più a monte della contaminazione: se ne discuterà nel pomeriggio, nella seconda parte del Forum, in un incontro organizzato dal progetto EURENI. Un'altra buona notizia a livello nazionale riguarda il ministero dell'Ambiente che ha avviato con un decreto dell'agosto 2025 un programma di monitoraggio, studio e ricerca sui PFAS per il triennio 2025-2027, che coinvolge ISPRA, CNR-IRSA, ISS ed ENEA. Il Piemonte ha istituito nel 2025 il primo Centro di ricerca e Osservatorio tecnico-scientifico sui PFAS, con un monitoraggio su circa 900 punti, e ad Alessandria è partita nel 2026 una nuova fase dello studio epidemiologico sulla popolazione della Fraschetta. Al Sud, la Regione Puglia ha stanziato 6,375 milioni di euro per progetti su PFAS, microplastiche e farmaci, mentre in Campania il progetto INSINERGIA studia l'esposizione della popolazione nei siti contaminati. Esperienze utili ma frammentate, che per Legambiente vanno trasformate in un sistema nazionale stabile, omogeneo e confrontabile.