Milano tra le 20 città più vivibili del mondo secondo Monocle. CLASSIFICA
Per la rivista britannica la metropoli lombarda negli ultimi due anni ha guadagnato sette posizioni e, dopo l'uscita nel 2025, rientra le prime venti città che nel mondo incarnano al meglio il concetto contemporaneo di qualità della vita. Ecco quali centri si collocano nelle prime posizioni
- Milano è tra le venti città dove si vive meglio al mondo. A dirlo è la Quality of Life Survey 2026, classifica stilata dalla rivista britannica Monocle. Per il capoluogo lombardo, che conquista il dodicesimo posto, si tratta di un ritorno dopo l'uscita nel 2025 e un recupero di sette posizioni in due anni.
- Pubblicata dal 2007, la classifica unisce agli indicatori tradizionali - come sicurezza, trasporti, sanità e governance - altri elementi considerati decisivi per il benessere quotidiano. Al ventesimo posto si piazzano, a pari merito, Perth, principale centro dell'Australia occidentale, e Kyoto, l'antica capitale del Giappone oggi tra le città patrimonio Unesco più visitate al mondo.
- Oltre ai parametri sopracitati la rivista misura lo stile dell'architettura, l'abbondanza di spazi verdi, la vita culturale, insieme a commercio e ristorazione, elementi necessari per vivere la città in tutte le ore della giornata. Tra i centri che meglio racchiudono questi elementi c'è Vancouver, nell'estremo ovest del Canada, che si piazza al diciannovesimo posto nel Survey 2026.
- Per l'edizione 2026 particolare attenzione è stata riservata a fattori quali la sicurezza, l'ambizione urbana e la capacità di reinventarsi. L'Australia occupa la diciottesima posizione con Melbourne, seconda città per popolazione.
- Seoul, capitale della Corea del Sud, guadagna quest'anno la 17esima posizione. Dopo la deposizione dell'ex presidente Yoon Suk Yeol la metropoli è diventata teatro di manifestazioni contrapposte. Eppure, secondo la rivista, ha saputo "ritrovare la calma" a conferma di come sia un esempio di resilienza in Asia.
- Perde posizioni Helsinki. La capitale della Finlandia sconta un calo di turisti asiatici e russi ma guarda con fiducia ai prossimi anni soprattutto nel 2030 quando l'apertura del Museo di Architettura e Design dovrebbe dare nuovo impulso alla vita culturale, soprattutto nel centro storico.
- Al quindicesimo posto c'è Amsterdam che si conferma una sorta di "paradiso" per ciclisti, giovani e appassionati di tecnologia. La città viene premiata per la qualità della vita grazie a bassi livelli di disoccupazione, settimane lavorative corte e una centralità quasi indiscussa nei collegamenti turistici grazie all'aeroporto intercontinentale di Shiphol.
- Salendo di un gradino spunta Singapore. In un'epoca di incertezza geopolitica, l'isola asiatica attira per la sua granitica stabilità politica e commerciale.
- La recente visita di Papa Leone XIV con le straordinarie immagini della Sagrada Familia ha dato nuova visibilità mondiale a Barcellona, al tredicesimo posto nella classifica di Monocle. La città catalana si conferma tra le capitali mondiali dell'architettura e il suo sviluppo urbanistico è sempre più in fermento, a partire dalla riqualificazione del Parc de la Ciutadella.
- Monocle premia con il 12esimo posto Milano, che nel 2026 ha conosciuto una straordinaria visibilità internazionale grazie all'organizzazione, insieme a Cortina, dei Giochi Olimpici Invernali. Con le immagini del Duomo e della città trasmesse sui media di tutto il mondo, Milano si appresta a sigillare un anno definito dal magazine "favoloso". "Difficile opporsi all’attuale narrazione negativa e pessimistica su Milano, ma il tempo è galantuomo", ha dichiarato il sindaco Beppe Sala.
- Un gradino sotto la top ten si colloca Stoccolma. La capitale svedese scala le posizioni grazie al debutto di New Slussen, avveniristico quartiere urbano che collega Södermalm al centro storico, finanziato con oltre 1 miliardo di euro.
- La decima posizione vede un'altra capitale del Nord Europa. Oslo, in Norvegia, si conferma una città in grado di coniugare al meglio sostenibilità ambientale e tecnologia. I progetti per la nuova Fjord City sono giunti in porto e il lungomare riqualificato è pronto ad accogliere sempre più turisti da tutto il mondo.
- Lo sguardo alla sostenibilità di Monaco di Baviera è incarnato dal nuovo sindaco Dominik Krause che ha deciso di lasciare l'auto blu in favore della metropolitana. La città bavarese, al nono posto in classifica, ha inoltre riaperto le attività sportive sul fiume Isar, a partire dal surf, a conferma della vocazione sportiva.
- Parigi si conferma tra le città che più guardano al futuro. Il nuovo sindaco Emmanuel Gregoire ha sposato la transizione verde avviata da Anne Hidalgo e simboleggiata dalla ritrovata balneazione della Senna e di alcune parti del Canal Saint-Martin.
- Al settimo posto spicca Madrid. La capitale spagnola si conferma motore dello sviluppo del Paese con una crescita del Pil superiore del 78% rispetto alla media nazionale. La città tocca nuovi record di popolazione e attira una quota sempre maggiore di laureati, soprattutto dall'America Latina.
- Un gradino sopra, Monocle assegna il sesto posto a Zurigo che vanta una rete di piste ciclabili imponente ed elevati standard di vita. La città elvetica deve ora affrontare nuove sfide, a partire dalla creazione di alloggi a prezzi accessibili.
- Negli ultimi anni Sydney è riuscita a superare la narrazione che il periodo di massimo splendore fosse ormai alle spalle. Al quinto posto nel ranking delle città dove si vive meglio al mondo, la metropoli australiana ha investito in nuovi progetti infrastrutturali che ora stanno iniziando a dare i loro frutti.
- Un gradino sotto al podio spunta Vienna che si conferma tra le capitali di riferimento per la cultura in Europa. A maggio, la città ha ospitato l'Eurovision Song Contest mentre lo scorso anno hanno debuttato nuovi eventi, a partire dalla prima edizione del Campionato Mondiale di Tramdriver.
- Secondo la rivista britannica, Lisbona merita la medaglia di bronzo confermandosi tra le città più attrattive a livello mondiale. La capitale lusitana ha saputo valorizzare il suo patrimonio naturale con investimenti costanti nel trasporto pubblico, nelle biciclette elettriche e nell'offerta culturale.
- Copenaghen conquista la medaglia d'argento nella Quality of Life Survey 2026. La città, che ha visto un cambio politico dopo oltre un secolo, guarda alla creazione di nuovi alloggi e a misure per favorire la mobilità dolce. La città è ai primi posti per livelli di fiducia e ha una vivacità che investe vari ambiti, dal commercio all'enogastronomia. Da non sottovalutare è poi l'iniziativa di limitare la proliferazione di alberghi nel centro città contro l'overtourism.
- Tokyo conquista il primo posto nella classifica Monocle sulla qualità della vita nelle città a livello mondiale. In tempi incerti, la capitale giapponese con i suoi 30 milioni di abitanti continua a rappresentare una "oasi" di stabilità, calma e sicurezza. Nonostante le dimensioni, la città conserva uno spiccato senso di comunità e buone pratiche di convivenza civile visibili ad ogni angolo.