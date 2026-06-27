 Milano nella classifica delle 20 città più vivibili del mondo secondo Monocle | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano tra le 20 città più vivibili del mondo secondo Monocle. CLASSIFICA

Lifestyle fotogallery
21 foto
©IPA/Fotogramma

Per la rivista britannica la metropoli lombarda negli ultimi due anni ha guadagnato sette posizioni e, dopo l'uscita nel 2025, rientra le prime venti città che nel mondo incarnano al meglio il concetto contemporaneo di qualità della vita. Ecco quali centri si collocano nelle prime posizioni

Lifestyle: Ultime gallery

Comicon Bergamo, gli ospiti più attesi dell'edizione 2026

Lifestyle

Dal 26 al 28 giugno, la Fiera di Bergamo ospita la quarta edizione dell'international Pop Culture...

9 foto

Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale

Lifestyle

Degustare un piatto di cucina Izakaya all’ultimo piano di Palazzo Fendi o sorseggiare un Martini...

40 foto

Buongiorno e caldo, le immagini e le frasi più divertenti sui social

Lifestyle

Dopo l'ondata di caldo che negli ultimi giorni attanagalia l'Italia, in tanti sul web...

10 foto

Supergirl, le tavole in anteprima della storia di Francesca Michielin

Lifestyle

La storia, col soggetto scritto dalla musicista, la sceneggiatura di Irene Marchesini e  i...

6 foto

Caldo record e voglia di vacanze al fresco: 5 mete per una Coolcation

Lifestyle

Un'alternativa alle estati mediterranee segnate da ondate di calore che spingono sempre più...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Triplice omicidio a Roma, morti genitori e figlia minorenne

Cronaca

È accaduto in via Montiglio, dove sono stati trovati padre, madre e figlia minorenne morti...

Terremoto Venezuela, il bilancio sale a 920 morti

Mondo

Il bilancio delle vittime è salito a 920 morti. Tra questi, anche tre italo-venezuelani: lo ha...

Caldo record, 18 città bollino rosso. In Francia morto un altro bimbo

Cronaca

Italia alle prese con l'afa ma anche con la pioggia: oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le...