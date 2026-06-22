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Lifestyle

Cosa sta facendo il Giappone per limitare l'overtourism

Francesca Torcasio

©Getty

In Giappone, in alcune aree particolarmente visitate - come Tokyo e Kyoto - si registrano periodi di forte affollamento, soprattutto stagionale. Viene spontaneo chiedersi cosa stia facendo il Paese per limitare l'overtourism e garantire un'esperienza di viaggio più serena per i viaggiatori, senza limitare il turismo e preservando al tempo stesso il benessere dei residenti e dei luoghi sacri. Abbiamo parlato di overtourism, soluzioni e sfide future con Ken Toyoda, Executive Director di JNTO per l'Italia

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