Cosa sta facendo il Giappone per limitare l'overtourism

In Giappone, in alcune aree particolarmente visitate - come Tokyo e Kyoto - si registrano periodi di forte affollamento, soprattutto stagionale. Viene spontaneo chiedersi cosa stia facendo il Paese per limitare l'overtourism e garantire un'esperienza di viaggio più serena per i viaggiatori, senza limitare il turismo e preservando al tempo stesso il benessere dei residenti e dei luoghi sacri. Abbiamo parlato di overtourism, soluzioni e sfide future con Ken Toyoda, Executive Director di JNTO per l'Italia