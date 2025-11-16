Qualità della vita, Milano al primo posto seguita da Bolzano e Bologna

Introduzione

Milano è la città italiana con la migliore qualità della vita. A dirlo è l'indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, secondo cui il capoluogo lombardo conquista anche quest'anno il primo posto della classifica, per dotazione di servizi, reddito, gestione delle infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo. Seguono poi Bolzano e Bologna. Restano ancora nelle ultime posizioni Caltanissetta (al 107° posto), Crotone (106) e Reggio Calabria (105).

In generale, l'analisi evidenzia un generale peggioramento in Italia della qualità della vita, che risulta “buona o accettabile” in 60 province su 107: un valore inferiore a quello registrato negli ultimi anni.