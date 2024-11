Introduzione

Secondo l'ultima indagine annuale realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, Milano è al primo posto in Italia per qualità della vita, seguita da Bolzano e Monza. A completare la top 5 ci sono Bologna e Trento. In fondo alla classifica Caltanissetta (107esima), insieme a Reggio Calabria (106esima) e Agrigento (105esima).

Lo studio evidenzia i capoluoghi di provincia che offrono le migliori condizioni di benessere ai propri abitanti e si articola in nove dimensioni d'analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo, reddito e ricchezza.

Quest'anno si conferma la crescita delle metropoli: province e città metropolitane, soprattutto del Centro Nord, continuano a mostrare una maggiore capacità di ripresa. Si fa tuttavia ancora più netto il divario tra le Regioni del Nord e del Sud.