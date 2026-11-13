Introduzione

Quanto pesa la libertà di scegliere dove vivere, studiare o lavorare sulla qualità complessiva della nostra esistenza? Da questo interrogativo è nata la prima edizione dell'Happy Passports Index 2026, il nuovo indice elaborato da Global Citizen Solutions che mette in relazione il benessere percepito dai cittadini con le libertà civili e le opportunità di mobilità internazionale garantite dalla propria cittadinanza. A guidare la graduatoria dei 50 Paesi analizzati è la Finlandia, seguita a brevissima distanza da Islanda e Danimarca. L'Europa domina la scena occupando otto posizioni su 10, con un vero e proprio plebiscito per il modello nordico. Fuori dal Vecchio Continente riescono a entrare nell'élite mondiale soltanto la Nuova Zelanda e Singapore, mentre l'Italia si posiziona al 18esimo posto con 76,6 punti, piazzandosi subito dietro al Regno Unito e davanti alla Francia