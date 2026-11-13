Happy City Index 2026, i Paesi dove si vive più felici: l'Italia è 18esima. ClassificaLifestyle
Introduzione
Quanto pesa la libertà di scegliere dove vivere, studiare o lavorare sulla qualità complessiva della nostra esistenza? Da questo interrogativo è nata la prima edizione dell'Happy Passports Index 2026, il nuovo indice elaborato da Global Citizen Solutions che mette in relazione il benessere percepito dai cittadini con le libertà civili e le opportunità di mobilità internazionale garantite dalla propria cittadinanza. A guidare la graduatoria dei 50 Paesi analizzati è la Finlandia, seguita a brevissima distanza da Islanda e Danimarca. L'Europa domina la scena occupando otto posizioni su 10, con un vero e proprio plebiscito per il modello nordico. Fuori dal Vecchio Continente riescono a entrare nell'élite mondiale soltanto la Nuova Zelanda e Singapore, mentre l'Italia si posiziona al 18esimo posto con 76,6 punti, piazzandosi subito dietro al Regno Unito e davanti alla Francia
Quello che devi sapere
I quattro criteri per misurare la qualità della vita
L'Happy Passports Index ha valutato 50 Paesi distribuiti in sei macro-regioni assegnando lo stesso peso, pari al 25%, a quattro diverse categorie. La prima riguarda il benessere soggettivo, basato sul giudizio che i residenti danno della propria esistenza secondo i dati del World Happiness Report. La seconda analizza il grado di libertà interna, incrociando i diritti civili con la possibilità percepita di compiere scelte personali. La terza dimensione misura la mobilità internazionale, valutando non solo quante destinazioni siano accessibili senza visto, ma anche la qualità della vita offerta dai Paesi raggiungibili. L'ultimo pilastro sintetizza infine le condizioni materiali, combinando reddito pro capite, aspettativa di vita in buona salute e livello di pace.
Il podio nordico e la top 10 mondiale
I vertici della classifica si decidono sul filo dei decimi di punto. La Finlandia conquista il primato con 93,2 punti su 100, trainata soprattutto dall'altissimo livello di soddisfazione dei suoi abitanti. L'Islanda (92,4) si aggiudica il secondo posto grazie al punteggio record nelle libertà interne, mentre la Danimarca (92,1) chiude il podio distinguendosi come l'unico Paese capace di rientrare tra i primi quattro in tutte le categorie esaminate. A seguire nella top 10 troviamo la Norvegia (89,3), la Svizzera (88,3) – eccellente per condizioni materiali, salute e sicurezza – la Svezia (88,2), i Paesi Bassi (86,2), la Nuova Zelanda (84,4), l'Austria (83,8) e Singapore (82,8).
Il caso Singapore e la posizione dell'Italia
Analizzando i singoli indicatori emergono contrasti molto significativi. Singapore rappresenta l'anomalia più evidente della top 10: possiede il passaporto più forte in assoluto tra quelli esaminati e primeggia per prosperità e sicurezza, ma scivola al 23esimo posto se si isola la pura soddisfazione di vita dei residenti. Una dinamica simile tocca anche l'Italia, che conquista il 18esimo posto generale (76,6 punti) soprattutto grazie alla grande libertà di movimento assicurata dal passaporto italiano. Sul fronte della felicità percepita dai cittadini, invece, il nostro Paese arretra fino alla 24esima posizione. Fuori dalle prime 10 si segnalano anche la Germania all'11esimo posto (82,3), la Spagna al 16esimo (79,0), il Giappone al 20esimo (76,0) e gli Stati Uniti al 28esimo (70,7), mentre chiudono la graduatoria Turchia, Marocco e Kenya.
Il confronto con il World Happiness Report 2026
Incrociare l'Happy Passports Index con il report dello scorso anni permette di comprendere quanto il peso delle libertà civili e della mobilità possa alterare gli equilibri. Se la Finlandia riesce a mantenere la leadership assoluta in entrambe le rilevazioni, altri Paesi subiscono forti variazioni. Il caso più emblematico è quello del Costa Rica, che pur occupando il quarto posto mondiale per soddisfazione di vita scende al 13esimo posto complessivo (80,9 punti) quando si introducono i parametri legati alla forza del passaporto e alle condizioni strutturali, dimostrando come il benessere moderno dipenda sempre più anche dal margine di scelta oltre i propri confini nazionali.