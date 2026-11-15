Meteo, allerta gialla in 12 regioni: piogge e temporali al Centro-Sud

Particolare attenzione resta concentrata sulla Toscana, dove il maltempo torna a colpire dopo i nubifragi che nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto la fascia nord-occidentale e le province di Lucca e Massa Carrara. La Protezione Civile regionale segnala precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul centro-sud della regione, con particolare riferimento al Grossetano e alle aree meridionali. Sono previsti accumuli medi fino a 20-30 millimetri e picchi compresi tra 40-60 millimetri durante i temporali, la cui intensità massima stimata è di 30-40 millimetri in un'ora. Per questo è stata diramata un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Quanto ai danni derivanti dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore: "Danni ce ne sono stati" ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e "sicuramente la Regione interverra'" perché, come è già accaduto in passato, "se non ci sono le condizioni per uno stato di calamità regionale, interverremo singolarmente nei comuni dove ci sono stati i danni più gravi per supportare il lavoro delle istituzioni locali".