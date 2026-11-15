Meteo, allerta gialla in 12 regioni: piogge e temporali al Centro-Sud

Introduzione
Dopo una breve tregua nei giorni scorsi, una nuova perturbazione ha raggiunto l'Italia riportando piogge, temporali e venti forti su gran parte del Centro-Sud. La Protezione Civile ha diramato per oggi, 15 novembre, un'allerta in dodici regioni, mentre le previsioni indicano che la fase instabile potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni con il ritorno di nuove perturbazioni atlantiche, raffiche di Libeccio fino a 100 chilometri orari e nevicate sulle Alpi.
Quello che devi sapere
Allerta gialla in 12 regioni
Nuova domenica di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 12 regioni. Sono previsti rovesci, forti temporali e vento forte. Le regioni interessate dal maltempo sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche.
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Piogge e temporali sul versante tirrenico
Una nuova circolazione depressionaria è tornata a interessare il Mediterraneo. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la perturbazione colpirà soprattutto Sardegna e regioni del Centro-Sud, con piogge e temporali particolarmente concentrati sui versanti tirrenici, con maggiore coinvolgimento di Lazio, Campania e il settore settentrionale della Calabria. In queste zone potranno cadere tra i 40 e 70 millimetri di pioggia nell'arco della giornata, mentre fenomeni più deboli interesseranno Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.
Toscana sotto osservazione
Particolare attenzione resta concentrata sulla Toscana, dove il maltempo torna a colpire dopo i nubifragi che nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto la fascia nord-occidentale e le province di Lucca e Massa Carrara. La Protezione Civile regionale segnala precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul centro-sud della regione, con particolare riferimento al Grossetano e alle aree meridionali. Sono previsti accumuli medi fino a 20-30 millimetri e picchi compresi tra 40-60 millimetri durante i temporali, la cui intensità massima stimata è di 30-40 millimetri in un'ora. Per questo è stata diramata un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Quanto ai danni derivanti dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore: "Danni ce ne sono stati" ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e "sicuramente la Regione interverra'" perché, come è già accaduto in passato, "se non ci sono le condizioni per uno stato di calamità regionale, interverremo singolarmente nei comuni dove ci sono stati i danni più gravi per supportare il lavoro delle istituzioni locali".
Campania, sorvegliati fiumi e versanti più fragili
Anche la Campania rimane in allerta per l'intera giornata. La Protezione Civile regionale segnala il rischio di temporali a scala locale e di moderata intensità, soprattutto nella parte centrale della giornata di oggi. L'avviso richiama l'attenzione sul rischio idrogeologico localizzato, con possibili fenomeni di allagamento, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. L'attenzione è rivolta soprattutto alla Penisola sorrentina-amalfitana, ai Monti di Sarno, ai Monti Picentini, al Tusciano, all'Alto Sele e all'area del Cilento, dove si richiama l'attenzione anche sui possibili effetti conseguenti alla saturazione dei suoli.
I primi danni nel Salernitano
I primi effetti dell'ondata di maltempo in Campania si sono già fatti sentire soprattutto nel Salernitano, dove i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi nella notte. A Salerno si sono registrati numerosi allagamenti in alcune abitazioni della zona collinare di Giovi, mentre diverse frane e colate di fango sono state segnalate a Cava de' Tirreni e Pellezzano. A Baronissi, una frana ha divelto il cancello d'ingresso di un'abitazione, lasciando bloccati all'interno i residenti. Criticità anche in Costiera amalfitana, con movimenti franosi a Maiori e problemi alla circolazione lungo la statale Amalfitana a Tordigliano. Disagi anche nel Golfo di Policastro, dove a Vibonati i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una famiglia con bambini rimasta bloccata in casa a causa di un allagamento. Nella Valle dell'Irno, criticità tra Fisciano e Mercato San Severino. Proprio in quest'ultimo comune, un albero caduto all'interno del perimetro ospedaliero ha colpito un'ambulanza e un'auto privata, ostruendo parzialmente l'accesso al pronto soccorso. Ci sono criticità anche nell'Agro Nocerino Sarnese, dove il forte vento ha causato il distacco di tetti e coperture e messo in bilico alcuni tralicci.
Temperature nella media
Sotto il profilo termico, limitatamente a domenica e all'inizio della nuova settimana, i valori si manterranno generalmente nella media o leggermente al di sopra al Nord e al Centro, mentre il Meridione risulterà più caldo per effetto della spinta esercitata dai venti meridionali. Più in dettaglio, al Nord le temperature minime si attesteranno prevalentemente tra 2°C e 9°C, al Centro le minime oscilleranno tra 8°C e 14°C. Al Sud e sulle Isole le temperature minime della giornata di domenica si manterranno comprese tra 13°C e 18°C e le massime tra 19°C e 23°C, con punte di 23-24°C in Sicilia.
Da martedì torna il Libeccio
La fase del maltempo non dovrebbe esaurirsi con il peggioramento di oggi. A partire da martedì è atteso un intenso flusso di Libeccio, che andrà a rinnovare la forte ventilazione già osservata nei giorni precedenti, con raffiche che potrebbero toccare picchi fino a 100 chilometri orari sul Mar Ligure, sul medio-alto Tirreno, nel Mar di Sardegna e nel Mar di Corsica, determinando condizioni di mare agitato con onde tra 3,5 e 4,5 metri al largo.
Neve sulle Alpi
L'afflusso d'aria umida favorirà anche nuove nevicate sull'arco alpino, generalmente oltre i 1500-1800 metri di quota, con particolare riferimento alle Alpi occidentali e ai settori confinali di Piemonte e Valle d'Aosta, dove si stimano accumuli al suolo compresi tra 15 e 30 cm, con punte fino a 40-60 centimetri oltre i 2.000 metri.
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