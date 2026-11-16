Maltempo, allagamenti in Campania. Allerta gialla in Toscana

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Ancora maltempo sull'Italia, allagamenti in Campania e allerta gialla in Toscana

Cronaca
©Ansa

Nuove perturbazioni, dopo le piogge delle scorse ore, sono attese in Toscana nella parte Nord-Ovest della Regione e nel Grossetano. In Campania piogge e allagamenti hanno colpito l'area Sud del Salernitano

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Ancora maltempo sull’Italia, in particolare sulla Toscana, dove l’allerta oggi è gialla, e in Campania, dove si registrano frane e danni, dopo le forti piogge delle scorse ore, soprattutto nel Salernitano (LE PREVISIONI METEO).

L'allerta in Toscana

In Toscana nel mirino della perturbazione che sta attraversando l'Italia ci sono la parte a Nord-Ovest della Regione e il Grossetano. Si attendono nuove precipitazioni con possibili temporali sulle zone settentrionali lungo una direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello. Osservato speciale è il reticolo idrografico, dove sarà possibile l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori.

Pioggia e allagamenti in Campania

Per la Campania, invece, chiusa la statale amalfitana. Piogge e allagamenti hanno colpito ieri l'area Sud del Salernitano. Forte vento e colate di fango a Cava de' Tirreni, con diverse persone tratte in salvo. Interventi dei soccorsi anche a San Marzano sul Sarno a causa degli allagamenti.

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Pe la giornata di oggi sono attese piogge nel primo mattino tra Emilia Romagna e coste adriatiche, poi la giornata vedrà ampie schiarite ovunque. Al Centro invece condizioni di instabilità con piogge e rovesci diffusi, più frequenti sul versante tirrenico tra Toscana e Lazio; schiarite sull'Adriatico. Al Sud rovesci sparsi bagneranno la Campania e la Calabria tirrenica, con maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie.

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