Maltempo, allagamenti in Campania. Allerta gialla in Toscana

Nuove perturbazioni, dopo le piogge delle scorse ore, sono attese in Toscana nella parte Nord-Ovest della Regione e nel Grossetano. In Campania piogge e allagamenti hanno colpito l'area Sud del Salernitano
Ancora maltempo sull’Italia, in particolare sulla Toscana, dove l’allerta oggi è gialla, e in Campania, dove si registrano frane e danni, dopo le forti piogge delle scorse ore, soprattutto nel Salernitano (LE PREVISIONI METEO).
L'allerta in Toscana
In Toscana nel mirino della perturbazione che sta attraversando l'Italia ci sono la parte a Nord-Ovest della Regione e il Grossetano. Si attendono nuove precipitazioni con possibili temporali sulle zone settentrionali lungo una direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello. Osservato speciale è il reticolo idrografico, dove sarà possibile l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori.
Pioggia e allagamenti in Campania
Per la Campania, invece, chiusa la statale amalfitana. Piogge e allagamenti hanno colpito ieri l'area Sud del Salernitano. Forte vento e colate di fango a Cava de' Tirreni, con diverse persone tratte in salvo. Interventi dei soccorsi anche a San Marzano sul Sarno a causa degli allagamenti.
Approfondimento
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Le previsioni meteo di oggi 16 novembre
Pe la giornata di oggi sono attese piogge nel primo mattino tra Emilia Romagna e coste adriatiche, poi la giornata vedrà ampie schiarite ovunque. Al Centro invece condizioni di instabilità con piogge e rovesci diffusi, più frequenti sul versante tirrenico tra Toscana e Lazio; schiarite sull'Adriatico. Al Sud rovesci sparsi bagneranno la Campania e la Calabria tirrenica, con maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie.
Maltempo in Liguria e Sardegna, danni e allagamenti per le piogge
Le due regioni sono tra le più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattutta sulla Penisola nelle ultime ore. In Liguria superata la fase più critica dell'allerta arancione: conta dei danni nel Savonese, dove sono caduti oltre 368 mm di pioggia provocando frane e la chiusura della via Aurelia. In Sardegna un'ondata di violenti nubifragi ha flagellato il nord dell'isola, in particolare tra la Gallura e il Nuorese, dove i Comuni di Siniscola, Posada e Orosei sono stati sommersi dall'acqua