Sul fronte delle temperature, è atteso un calo delle massime, che in alcune zone potrà raggiungere i 6-8 gradi in meno. La diminuzione sarà più evidente sul Nord-Est e lungo il versante adriatico, per effetto dei venti freddi provenienti da Nord. I valori si attesteranno tra gli 11 e i 14°C al Nord e tra i 15 e i 18°C al Centro-Sud. Nella notte tra sabato e domenica, il cielo sereno e l'indebolimento dei venti favoriranno un ulteriore abbassamento termico. All'alba di domenica le minime scenderanno tra i 4 e i 6°C nelle città della Pianura Padana, mentre nelle vallate alpine di Trento e Bolzano potranno avvicinarsi allo zero.