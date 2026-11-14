Introduzione
In arrivo nuove precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito diverse zone causando danni soprattutto in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, è prevista una nuova ondata di piogge anche nel fine settimana, in particolare al Centro-Sud. Mentre al Nord prevarranno condizioni più stabili. Atteso anche un generale calo delle temperature per l'arrivo di correnti più fredde. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Piogge al Centro-Sud e vento al Nord
La giornata di oggi, 14 novembre, sarà ancora caratterizzata dagli effetti della perturbazione in transito sull'Italia. Sono previste piogge residue soprattutto al Centro-Sud, in particolare lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Al Nord, invece, il tempo sarà prevalentemente stabile, con ampie schiarite. Attesi venti settentrionali, con raffiche di Bora sull'alto Adriatico e di Tramontana sul Mar Ligure, che potranno raggiungere i 40-50 km/h. Il mare sarà molto mosso sull'alto Adriatico, con onde alte fino a 1,5-2 metri al largo.
Per approfondire:
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Freddo in arrivo
Sul fronte delle temperature, è atteso un calo delle massime, che in alcune zone potrà raggiungere i 6-8 gradi in meno. La diminuzione sarà più evidente sul Nord-Est e lungo il versante adriatico, per effetto dei venti freddi provenienti da Nord. I valori si attesteranno tra gli 11 e i 14°C al Nord e tra i 15 e i 18°C al Centro-Sud. Nella notte tra sabato e domenica, il cielo sereno e l'indebolimento dei venti favoriranno un ulteriore abbassamento termico. All'alba di domenica le minime scenderanno tra i 4 e i 6°C nelle città della Pianura Padana, mentre nelle vallate alpine di Trento e Bolzano potranno avvicinarsi allo zero.
Nuova ondata di maltempo
È prevista poi una nuova perturbazione in arrivo da Ovest, che raggiungerà l'Italia domenica 15 novembre, portando piogge e temporali sulla Sardegna, su gran parte del Centro e in Campania. I fenomeni più intensi sono attesi lungo il versante tirrenico, in particolare in Toscana, Lazio e Campania. Potrebbero registrarsi rovesci temporaleschi anche su Roma e Napoli, con accumuli di pioggia che localmente potranno raggiungere i 30-40 millimetri nell'arco di 24 ore. Sull'Appennino centrale, invece, le nevicate interesseranno le quote più alte, oltre i 2.000 metri.
Allerta gialla domani in Campania
In vista del maltempo delle prossime ore, la Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale, dalle 6 di domani, domenica 15 novembre, e per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni anche a carattere di temporale, di moderata intensità, soprattutto nella parte centrale della giornata di domani. L’avviso richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico, con possibili fenomeni di allagamento, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si segnala anche un rischio idraulico localizzato nelle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento).
Le previsioni di oggi, 14 novembre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo più sereno sui settori orientali e nuvole su quelli occidentali. Non si escludono piogge deboli sui rilievi del Piemonte. Temperature massime in calo: tra gli 11 e i 14°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte asciutto, ma parzialmente soleggiato. Le precipitazioni interesseranno in forma irregolare e deboli soltanto il Lazio, in particolare le zone meridionali della regione. Valori massimi compresi tra gli 11-14°C di tante città e i 18°C di Roma.
- Sud e Sicilia: La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente instabile, con cielo irregolarmente nuvoloso. Le uniche precipitazioni interesseranno soltanto la Campania e la Calabria tirrenica. Temperature massime attesi tra i 14°C di Potenza e i 23°C di Palermo.
Le previsioni di domani, 15 novembre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto, con possibili piovaschi sulla Liguria orientale e in Emilia Romagna. Piogge meno probabili altrove. Nubi irregolari sui settori dolomitici. Temperature stazionarie, con valori massimi attesi tra i 9 e i 13°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Tmpo piovoso su molte regioni, in particolar modo su Toscana centro meridionale, Umbria, Marche e Lazio. Piogge più deboli o localmente assenti su Abruzzo e Molise, schiarite in Sardegna. Temperature massime in generale calo: valori massimi compresi tra i 12°C di Perugia e Firenze e i 18°C di Roma.
- Sud e Sicilia: Cielo coperto su Campania, Basilicata e Puglia, dove sono attese piogge, più consistenti nelle zone campane e deboli altrove. Nubi irregolari su gran parte della Calabria e della Sicilia. Temperature perlopiù invariate, con massime attese tra i 13°C di Potenza e i 23°C di Palermo.