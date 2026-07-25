Fiamme in via di Valleranello a Roma, a fuoco un ristorante

Il rogo è scoppiato ieri sera, intorno alle 21. Le fiamme hanno coinvolto anche un ristorante e sono esplose delle bombole di Gpl. Nessuna persona è stata coinvolta

Un vasto incendio si è propagato ieri sera, 24 luglio, intorno alle 21 in via di Valleranello a Roma. Il rogo ha visto impegnate alcune squadre dei Vigili del Fuoco della Capitale. Le fiamme hanno coinvolto anche un ristorante e sono esplose delle bombole di Gpl. A prendere fuoco sono state sterpaglie e vegetazione. Secondo quanto emerso, non sono state coinvolte persone. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di bonifica.