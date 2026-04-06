Happy City Index 2026, Copenaghen città più felice al mondo. Italia fuori dalla Top 50
La sesta edizione dell'Happy City Index presentata al Parlamento britannico ha incoronato anche quest'anno la capitale danese come la città più felice del pianeta. Copenaghen ha battuto la concorrenza ottenendo la valutazione migliore sulle macro-categorie considerate, dall'economia all'ambiente, dall'innovazione a salute e cultura. Sul podio anche Helsinki e Ginevra. Male l'Italia: Bologna e Parma, uniche città tra le prime 80 posizioni, sono rispettivamente al 73esimo e al 77esimo posto
- Copenaghen si conferma la città più felice al mondo. A decretarlo è l'Happy City Index 2026, l'indice giunto alla sesta edizione che valuta i centri urbani per qualità di vita in grado di offrire ai cittadini tramite l'analisi su diverse macro-categorie: economia, innovazione, ambiente, mobilità, istruzione, salute, cultura, inclusione. Tra i parametri anche stress e alimentazione. Ecco la top 10.
- L'indice non va confuso con il World Happiness Report delle Nazioni Unite che ogni anno misura la felicità nei singoli Paesi e che, per l'edizione 2026, vede al primo posto la Finlandia. La capitale Helsinki conquista la medaglia d'argento nella classifica per le città presentata ufficialmente al Parlamento di Londra dall'Istitute for Quality of Life, un team composto da oltre 400 ricercatori da tutto il mondo.
- Dall'attenzione alla qualità dell'aria all'ampiezza delle aree verdi: l'indice prende in esame nei vari centri la cura rivolta al benessere collettivo. A occupare il gradino più basso del podio è Ginevra, in Svizzera, che totalizza 6.882 punti.
- Nelle prime posizioni spiccano città del Nord Europa come Uppsala, quarto Comune per popolazione della Svezia. La città, che ospita la più antica università della Scandinavia, occupa la quarta posizione con 6.846 punti.
- Tokyo è la prima città non europea nella classifica che premia la felicità dei residenti nei centri urbani. La capitale giapponese ottiene valutazioni elevate nelle sei dimensioni misurate dall'istituto: cittadini, governance, ambiente, economia, salute e mobilità.
- Un gradino più in basso trova spazio un altro centro di media grandezza del Nord Europa: Trondheim, sulla costa centrale della Norvegia famoso tra gli altri per il pittoresco quartiere di Bakklandet, si aggiudica il sesto posto con 6.755 punti.
- La Svizzera è, insieme a Danimarca e Svezia, il Paese che annova il maggior numer di città "d'oro" nelle prime dieci posizioni dell'Happy City Index. In settima posizione spunta infatti la capitale elvetica, Berna che, forte dei 6.746 punti ottenuti, si affaccia al pari di altri centri come modello di buona amministrazione e qualità di vità.
- Malmo, seconda città della Svezia, raggiunge l'ottavo posto con 6.705 punti. Il mix architettonico che coniuga edifici storici e futuristici, come il Turning Torso (in foto) si salda ai numerosi parchi e alla capillare rete ciclabile fruibile in città.
- Tra le prime dieci posizioni rientra Monaco di Baviera. Terza città tedesca dopo Berlino e Amburgo, la "capitale" del Sud si è affermata negli anni come un polo turistico e congressuale di primo piano a livello internazionale. Ai 6.691 punti conquistati concorrono anche la vivace offerta culturale, l'abbondanza di aree verdi, capitanate dal Giardino inglese, e una rete di traporti sempre più nel segno della sostenibilità.
- Chiude la top10 della classifica Aarhus, seconda città della Danimarca che annovera al primo posto la capitale Copenaghen. Importante centro universitario, il Comune vanta uno dei musei d'arte più grandi del Nord Europa e zone vivaci come il Quartiere Latino e la via Mollesten.
- Le città italiane non figurano tra le 50 più felici del mondo. Secondo l'indice bisogna scendere fino al 73esimo posto per trovare il primo centro della Penisola: Bologna, capoluogo dell'Emilia-Romagna importante polo universitario ed economico del Centro-Nord. Seguono Parma e Milano, rispettivamente 77 e 80esima. Male Roma, 144esima, insieme a a Verona (146°), Messina (158°), Bari (164°), Napoli (202°), Salerno (208°).