 Happy City Index 2026, Copenaghen è la città più felice al mondo. Male l’Italia. Classifica I Sky TG24
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Happy City Index 2026, Copenaghen città più felice al mondo. Italia fuori dalla Top 50

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La sesta edizione dell'Happy City Index presentata al Parlamento britannico ha incoronato anche quest'anno la capitale danese come la città più felice del pianeta. Copenaghen ha battuto la concorrenza ottenendo la valutazione migliore sulle macro-categorie considerate, dall'economia all'ambiente, dall'innovazione a salute e cultura. Sul podio anche Helsinki e Ginevra. Male l'Italia: Bologna e Parma, uniche città tra le prime 80 posizioni, sono rispettivamente al 73esimo e al 77esimo posto

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