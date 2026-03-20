Qual è il Paese più felice al mondo? E il più infelice? La Finlandia è in testa per il nono anno di seguito. Sul podio insieme a lei, altri due Paesi nordici: Islanda al secondo posto e Danimarca al terzo. Helsinki da record conquista il primato per la nona volta consecutiva, seguita da Reykjavik e Copenaghen. Tra i Paesi che stanno peggio c'è invece l'India, che si è classificata al 116esimo posto nel nuovo World Happiness Report 2026, guadagnando due posizioni rispetto al 2025. L’Italia, invece, quest'anno si colloca al 38esimo posto.

L'Afghanistan in fondo alla classifica

Il rapporto, curato dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford in partnership con Gallup e con una agenzia delle Nazioni Unite, viene reso noto ogni anno in marzo in coincidenza con la Giornata internazionale della Felicità, che dal 2012 si celebra ogni 20 marzo, nasce da dati sul benessere raccolti in 140 Paesi ed esaminati da ricercatori esperti in varie discipline.Nel dare la notizia, i quotidiani indiani segnalano che l'India resta comunque dietro il Nepal, al 99esimo posto, e il Pakistan, 104esimo, mentre il Paese più infelice al mondo è l'Afghanistan. Appena prima si collocano Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe e Botswana.