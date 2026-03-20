World Happiness Report 2026, Filandia Paese più felice al mondo. Afghanistan ultimoLifestyle
Il rapporto, curato dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford in partnership con Gallup e con una agenzia delle Nazioni Unite, nasce da dati sul benessere raccolti in 140 paesi ed esaminati da ricercatori esperti in varie discipline. L'Italia quest'anno si colloca al 38esimo posto
Qual è il Paese più felice al mondo? E il più infelice? La Finlandia è in testa per il nono anno di seguito. Sul podio insieme a lei, altri due Paesi nordici: Islanda al secondo posto e Danimarca al terzo. Helsinki da record conquista il primato per la nona volta consecutiva, seguita da Reykjavik e Copenaghen. Tra i Paesi che stanno peggio c'è invece l'India, che si è classificata al 116esimo posto nel nuovo World Happiness Report 2026, guadagnando due posizioni rispetto al 2025. L’Italia, invece, quest'anno si colloca al 38esimo posto.
L'Afghanistan in fondo alla classifica
Il rapporto, curato dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford in partnership con Gallup e con una agenzia delle Nazioni Unite, viene reso noto ogni anno in marzo in coincidenza con la Giornata internazionale della Felicità, che dal 2012 si celebra ogni 20 marzo, nasce da dati sul benessere raccolti in 140 Paesi ed esaminati da ricercatori esperti in varie discipline.Nel dare la notizia, i quotidiani indiani segnalano che l'India resta comunque dietro il Nepal, al 99esimo posto, e il Pakistan, 104esimo, mentre il Paese più infelice al mondo è l'Afghanistan. Appena prima si collocano Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe e Botswana.
Gli obiettivi a livello globale
La Giornata internazionale della felicità, istituita dall'ONU, è un’occasione per richiamare l’attenzione sul valore di felicità e benessere come obiettivi condivisi a livello globale e sull’importanza di riconoscerli nelle politiche pubbliche. L’iniziativa è stata ispirata dal Bhutan, che fin dai primi anni ’70 ha promosso un approccio in cui la “Felicità Nazionale Lorda” conta quanto, se non di più, dei soli indicatori economici tradizionali, come il Prodotto Nazionale Lordo (PNL). I fattori principali che rendono un Paese "felice" sono sei: reddito pro capite, aspettativa di vita, sostegno sociale, libertà individuale, generosità e percezione della corruzione.
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La sesta edizione del Rapporto sul BenVivere e la Generatività delle province italiane 2024 evidenzia il passo indietro della provincia di Bolzano, che per la prima volta dopo sei anni cede il primo posto nella classifica del BenVivere a quella di Pordenone. Salgono invece nella top ten alcuni territori, come quello di Udine, Rimini e Trieste, lo scorso anno rimasti indietro. Nella classifica delle Generatività, invece, sul podio ancora Bolzano, Milano e Trento, con Gorizia che sale di 33 posizioni arrivando quarta