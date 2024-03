Ieri, 20 marzo, era la Giornata internazionale della Felicità e come ogni anno le Nazioni Unite hanno diffuso il World Happiness Report. Per il settimo anno consecutivo, la Finlandia è risultata il Paese più felice al mondo. Ma dobbiamo fidarci di queste classifiche? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24.

Quelli sulla misura della felicità dei Paesi sono tra i numeri più strani che vengono diffusi durante l’anno. Ci vuole una certa prudenza, perché questi dati sulla felicità sono di dubbia interpretabilità. Spesso, infatti, escono degli indici che misurano più o meno la stessa cosa, o comunque si occupano dello stesso tema, ma dicono cose diverse. Facciamo un esempio: l’Australia nel World Happiness Report 2023 è il 12esimo Paese più felice del mondo, mentre nel Mental State of the World 2023 risulta essere il sesto Paese più triste.

I soldi fanno la felicità?

C’è un altro dato che può sembrare banale ma ci aiuta a prendere queste classifiche con il beneficio del dubbio: guardando la classifica dei Paesi più felici secondo il World Happiness Report 2023 e quella dei Paesi più ricchi come Pil pro capite, notiamo che molti Stati compaiono in entrambe le liste (sono quelli in verde nella foto sotto, mentre quelli in rosso compaiono solo in una delle due). Quasi tutti i Paesi più felici, quindi, sono anche quelli più ricchi. Una rivelazione che per molti è un’ovvietà.