Vacanze Pasqua, gli italiani scelgono l’Europa: le mete preferite

Vacanze Pasqua, gli italiani scelgono l’Europa: la top 10 delle mete preferite. CLASSIFICALifestyle
Introduzione
L'arrivo della Pasqua, primo vero ponte di primavera, sta portando molti italiani a scegliere di concedersi qualche giorno fuori porta, puntando soprattutto su città europee ricche di fascino, cultura e buon cibo. A fotografare questa tendenza è un’analisi di eDreams, tra le principali agenzie di viaggio online in Europa, che ha esaminato le prenotazioni effettuate in vista delle festività pasquali sia dai viaggiatori italiani sia dai turisti stranieri diretti in Italia e ha stilato delle classifiche: ecco tutti i dati.
Quello che devi sapere
Cresce la voglia di vacanza
Rispetto allo scorso anno, la propensione a mettersi in viaggio durante Pasqua appare in netto aumento. Le prenotazioni effettuate dai viaggiatori italiani segnano infatti un incremento del 17% rispetto al 2025, confermando come la ricorrenza primaverile sia sempre più percepita come un’occasione ideale per staccare dalla routine e concedersi una breve evasione.
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Le grandi capitali europee restano una certezza
Tra le destinazioni preferite prevalgono soprattutto le città europee. In cima alle scelte degli italiani si ritrovano mete intramontabili come Barcellona, Parigi e Londra, affiancate da località che negli ultimi anni stanno guadagnando crescente popolarità, ad esempio Tirana, Praga e Bucarest. A guidare la scelta sembra essere il desiderio di trascorrere la Pasqua tra musei, passeggiate urbane, specialità gastronomiche e atmosfere internazionali.
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La sorpresa: Varsavia
Se alcune destinazioni si confermano solide certezze, altre registrano un’accelerazione particolarmente evidente. È il caso di Varsavia, che risulta la città con l’aumento più marcato nelle prenotazioni degli italiani: +111% rispetto al 2025. Un balzo significativo che la rende una delle sorprese più interessanti del periodo pasquale 2026.
La Top 10 delle destinazioni prenotate dagli italiani per Pasqua
- Barcellona
- Parigi
- Catania
- Amsterdam
- Tirana
- Londra
- Madrid
- Napoli
- Praga
- Bucarest
Chi resta in Italia premia soprattutto il Sud
Non tutti, però, scelgono di varcare i confini. Una parte consistente di viaggiatori preferisce restare in Italia, orientandosi verso mete facilmente raggiungibili ma comunque capaci di offrire un’esperienza completa. In questo scenario emergono soprattutto Catania e Napoli, che riescono a intercettare la domanda di chi cerca clima mite, tradizione, sapori locali e un ricco patrimonio artistico. Il capoluogo etneo risulta essere una delle località italiane più apprezzate, piazzandosi addirittura al terzo posto tra le destinazioni più prenotate dagli italiani per Pasqua. Molto bene anche Napoli, che continua a rafforzare il proprio appeal turistico e mette a segno una crescita delle prenotazioni pari al 93% rispetto all’anno precedente. A trainare il successo del capoluogo campano sono la vivacità della città, l’offerta culturale e una proposta gastronomica sempre più attrattiva.
Milano consolida la sua posizione
Segnali positivi arrivano anche da Milano, che continua a rafforzare il proprio ruolo tra le città italiane più desiderate per una fuga pasquale. Il capoluogo lombardo registra infatti un incremento del 39% nelle prenotazioni, confermandosi una meta sempre più capace di attirare visitatori grazie al mix tra eventi, shopping, cultura e vita urbana.
Il formato preferito è quello del minibreak
Osservando la durata delle vacanze, emerge con chiarezza una formula vincente: quella del weekend lungo. Secondo i dati raccolti, il 61% degli italiani ha scelto soggiorni di 3 o 4 giorni, soluzione ideale per sfruttare il calendario festivo senza allontanarsi troppo a lungo dagli impegni quotidiani. Accanto a chi opta per una pausa compatta, c’è anche una quota di viaggiatori che decide di allungare leggermente la permanenza. Il 22% ha prenotato viaggi di 5 o 6 giorni, mentre il 17% si limita a una fuga di due giorni. In tutti i casi, il trend sembra chiaro: approfittare delle prime temperature miti per ritagliarsi un momento di relax, anche se per poco tempo.
Perché gli stranieri scelgono l’Italia
Mentre gli italiani guardano soprattutto alle grandi città europee, i turisti stranieri continuano a scegliere il Belpaese come meta ideale per le vacanze di Pasqua. A renderlo particolarmente attraente sono sia il patrimonio artistico sia il clima già piacevole in molte aree della Penisola, che consente di vivere un primo anticipo d’estate.
Centrali le città d’arte, avanzano le località costiere
Tra le mete italiane più prenotate dai visitatori internazionali dominano ancora le classiche città d’arte, con Roma, Milano e Venezia ai primi posti. Tuttavia, cresce anche il richiamo delle destinazioni sul mare: Napoli, Palermo, Catania, Bari e Olbia attraggono chi desidera giornate all’aria aperta, temperature miti e atmosfere più rilassate. Dal punto di vista delle provenienze, sono soprattutto gli europei a scegliere l’Italia per la pausa pasquale. In testa figurano gli spagnoli, che rappresentano il 28% delle prenotazioni, seguiti dai francesi con il 26% e dai tedeschi con il 14%. Un pubblico che sembra puntare sull’Italia per vivere qualche giorno tra scorci storici, tavolini all’aperto, buona cucina e prime sensazioni estive.
La Top 10 delle destinazioni italiane prenotate dagli stranieri
- Roma
- Milano
- Venezia
- Napoli
- Firenze
- Palermo
- Catania
- Bologna
- Bari
- Olbia
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