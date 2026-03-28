Vacanze Pasqua, gli italiani scelgono l’Europa: le mete preferite

Introduzione

L'arrivo della Pasqua, primo vero ponte di primavera, sta portando molti italiani a scegliere di concedersi qualche giorno fuori porta, puntando soprattutto su città europee ricche di fascino, cultura e buon cibo. A fotografare questa tendenza è un’analisi di eDreams, tra le principali agenzie di viaggio online in Europa, che ha esaminato le prenotazioni effettuate in vista delle festività pasquali sia dai viaggiatori italiani sia dai turisti stranieri diretti in Italia e ha stilato delle classifiche: ecco tutti i dati.