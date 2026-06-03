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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 giugno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 giugno.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata un po' fiacca sul piano dell'umore, ma la razionalità è il tuo punto di forza oggi e ti permette di affrontare ogni ostacolo con lucidità. In amore sei particolarmente magnetico e riesci ad affascinare anche le persone più difficili da conquistare. Sul lavoro, se fai qualcosa di creativo, è il momento ideale per osare nuovi stili e direzioni. La fortuna ti invita ad aspettare prima di agire: la pazienza oggi è la tua vera alleata.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata si presenta sostanzialmente positiva, con buone risorse razionali e una creatività fuori dal comune che ti sostengono in ogni ambito. In amore, se sei single, il cielo apre il tuo cuore a incontri nuovi, ma senza fretta: lascia che siano gli altri a fare la prima mossa. Sul lavoro qualche collega potrebbe non facilitarti le cose, ma se sei autonomo non hai nulla da temere. La fortuna ti indica la strada per essere davvero te stesso e trovare i consensi che meriti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Giugno comincia alla grande per te: fascino alle stelle e forma psicofisica invidiabile, tutto da sfruttare al meglio. In amore il quadro è molto positivo, anche se qualche piccola prova potrebbe mettere alla prova i tuoi sentimenti — niente che non si superi facilmente. Sul lavoro sei tra i più brillanti in assoluto e il tuo talento non passa inosservato. La fortuna ti suggerisce prudenza nelle scelte più impulsive: meglio consultare qualcuno di fidata esperienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Una giornata animata da fantasia e inventiva, in cui la tua capacità di trovare soluzioni originali ti distingue dagli altri. In amore Venere è dalla tua parte e risolve i problemi di comunicazione col partner. Sul lavoro puoi aspirare a posizioni di rilievo, a patto di accettare qualche piccolo sacrificio. La fortuna accompagna le tue azioni e ti premia quando accetti le sfide con coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Nettuno ti apre a un cielo sereno e Urano ti regala allegria, pur in mezzo a qualche questione ancora da risolvere. In amore un'aria di novità soffia sul tuo cuore, che potrebbe ricominciare a battere forte per qualcuno di speciale. Sul lavoro sei in un momento di crescita intellettuale e professionale, con la voglia di aggiornarti e andare lontano. La fortuna ti chiede solo un po' di moderazione: non strafare, e i risultati arriveranno.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Venere e Giove camminano insieme in un cielo a te favorevole, portando armonia soprattutto in famiglia. In amore la sintonia con il partner è profonda e si costruisce sulla condivisione quotidiana e sulla stabilità dei sentimenti. Sul lavoro Marte ti dà la grinta giusta per importi e risolvere situazioni difficili con decisione. La fortuna premia oggi chi sa essere rigoroso e misurato, senza lasciarsi trascinare dagli eccessi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Urano ti regala freschezza, simpatia e gioia di vivere, rendendo questa una giornata piacevole e stimolante. In amore, con o senza partner, sei in buona sintonia con chi ti sta vicino, e una mente vivace e aperta ti avvicina alle persone giuste. Sul lavoro puoi finalmente tirare fuori quei progetti tenuti nel cassetto: le condizioni sono favorevoli per realizzarli. La fortuna sorride a chi sa distribuire le proprie energie su più fronti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Qualche pianeta un po' contrario non scalfisce la tua proverbiale resistenza: sei un segno quasi invincibile e oggi lo dimostri. In amore Venere ti rende dolce e flessibile, capace di sostenere il partner in modo concreto e autentico. Sul lavoro c'è chi vorrebbe darti un'immagine che non ti appartiene, ma la tua capacità di impegnarti farà tacere tutti. La fortuna ti invita a restare fedele al tuo stile: coerenza e pragmatismo sono le tue armi migliori.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Plutone, Saturno e la Luna ti caricano di energia e generosità, rendendo questa una giornata vivace e appagante. In amore occorre non lasciarsi distrarre da fattori esterni: un dialogo aperto con il partner aiuta a dissipare ogni malinteso. Sul lavoro sei in un momento di ascesa, con possibilità di raggiungere traguardi fino a poco fa impensabili. La fortuna ti sorride quando stai all'aria aperta e ti muovi: il tuo benessere fisico è la tua prima risorsa.

 

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9/12

CAPRICORNO

Giornata un po' impegnativa da gestire e la mente meno lucida del solito: meglio non prendere decisioni definitive. In amore la tua grinta naturale ti aiuta ad avvicinarti a chi vuoi conquistare con determinazione e realismo, senza troppi tentennamenti. Sul lavoro Marte e Luna ti rendono apprezzato e stimato dall'ambiente circostante, con buone prospettive di avanzamento. La fortuna ti assiste quando ti fidi del tuo istinto e non ti fai travolgere dalla confusione.

 

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10/12
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ACQUARIO

Entusiasmo, prontezza di riflessi e voglia di affermarti sono le tue parole d'ordine oggi, sostenuto da un cielo che ti spinge verso le scelte giuste. In amore qualche piccolo intoppo pratico potrebbe creare tensione. Sul lavoro la tua diplomazia è preziosa e ti permette di stemperare le tensioni tra chi ti sta intorno, guadagnandoti stima. La fortuna ti premia nelle trattative: oggi ottieni più di quanto ti aspettavi.

 

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11/12

PESCI

Un cielo brillante e ricco di pianeti favorevoli ti accompagna in questa giornata, con quasi tutte le stelle dalla tua parte. In amore Venere e Giove ti rendono romantico e fortunato: chi ha una storia stabile la vive con poesia, chi è single brilla di un fascino tutto speciale. Sul lavoro potresti avere un piccolo scontro con qualcuno di influente, ma alla lunga uscirai vincitore da questa sfida. La fortuna ti aiuta a sistemare situazioni rimaste in sospeso: cogli l'occasione senza esitare.

 

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12/12
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