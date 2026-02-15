Detrazioni Irpef per le vacanze? La proposta del settore turistico

Nel futuro a breve termine, Pellegrino spiega che la proposta dovrebbe arrivare sui tavoli delle istituzioni competenti: Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute. Si punta in un certo senso a quello che è successo con il settore culturale, da quando il Ministero della Salute e quello della Cultura hanno firmato un protocollo che va a riconoscere il potenziale (anche) terapeutico dei musei.