Introduzione
La chiave è orientarsi verso destinazioni considerate affidabili ed evitare rotte che attraversano aree di conflitto. Come ha spiegato a La Repubblica Franco Gattinoni, presidente Fto, alcune zone come il Golfo risultano al momento bloccate, ma gran parte del mondo resta raggiungibile grazie a compagnie che operano con scali alternativi, ad esempio via Istanbul o Addis Abeba, oppure con collegamenti diretti verso alcune destinazioni asiatiche. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le opzioni a disposizione
Per chi cerca temperature estive già in primavera, non mancano le opzioni: Mar Rosso, Canarie, Marocco e Maldive restano accessibili e sicuri. E la domanda si è rapidamente spostata: i Caraibi sono tornati in auge, mentre per l’estate si guarda soprattutto a Spagna, Capo Verde, Italia e più in generale al Mediterraneo.
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Rotte rafforzate
In un contesto complesso per il traffico aereo globale, alcune compagnie stanno rafforzando le rotte. Air Seychelles, ad esempio, ha introdotto voli diretti bisettimanali tra Roma Fiumicino e le Seychelles, migliorando i collegamenti con l’Italia proprio mentre altre tratte subiscono riduzioni. Allo stesso tempo, cresce l’offerta verso il Nord Europa: Finnair amplia i voli per Helsinki da diverse città italiane, rendendo più accessibile la Finlandia anche nelle stagioni miti.
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Le Seychelles
Le Seychelles non sono solo una meta balneare: rappresentano un ecosistema straordinario. Tra foreste tropicali, parchi naturali e siti Unesco come Aldabra e la Vallée de Mai, offrono esperienze immersive nella natura. Dalle escursioni nel Parco Morne Seychellois al birdwatching, fino alle immersioni nel Parco Marino di Sainte Anne, il viaggio si trasforma in un mix di avventura e scoperta scientifica.
Le mete in Asia: Giappone e Vietnam
Il Giappone si conferma una destinazione sicura e completa, adatta anche alle famiglie, con itinerari che uniscono grandi città e aree meno turistiche. I collegamenti diretti dall’Italia facilitano ulteriormente il viaggio. Anche il Vietnam diventa più accessibile grazie al nuovo volo diretto Milano-Hanoi. Tra le esperienze imperdibili: la baia di Halong, Hanoi e i paesaggi di Ninh Binh, oppure il mix tra cultura e mare di Hue, Da Nang e Hoi An.
Le destinazioni in Africa
Grazie ai collegamenti di Ethiopian Airlines, l’Africa resta una delle mete più affascinanti. Tanzania, Kenya, Namibia, Botswana e Sudafrica offrono safari spettacolari. Sempre più strutture puntano sulla conservazione ambientale: parchi e riserve diventano luoghi dove il turismo contribuisce attivamente alla tutela della fauna, come nel caso del rinoceronte bianco o degli elefanti.
Gli itinerari in Europa
Finlandia e Norvegia emergono come mete ideali per chi cerca paesaggi incontaminati. Helsinki, la Lapponia e la regione dei laghi offrono esperienze uniche tra tradizioni nordiche e natura selvaggia. In Norvegia, località come Alta e Bergen combinano scenari spettacolari, fiordi e attività all’aria aperta, tra escursioni, kayak e panorami artici. Non sono le sole mete interessanti: con l’arrivo della bella stagione, Vienna si anima tra mercatini, eventi culturali e festival gastronomici. Tra le attrazioni principali: Schönbrunn, i mercati tradizionali e appuntamenti come il Genuss-Festival.
Le rotte nelle Americhe
L’Argentina si conferma tra le destinazioni più richieste per i prossimi mesi, con itinerari che privilegiano aree naturali e meno affollate. Cresce anche l’interesse per la Costa Rica, meta ideale per chi cerca biodiversità e contatto diretto con la natura: foreste, spiagge incontaminate e parchi nazionali ricchi di fauna selvatica. Sebbene non ci siano voli diretti dall’Italia, le connessioni via Europa restano numerose.
Le regole europee sui viaggi all-inclusive
L’Europarlamento ha approvato una direttiva aggiornata sui viaggi “all-inclusive” che chiariscono quali servizi di viaggio possono essere considerati un pacchetto turistico. Bisogna guardare innanzitutto al momento e alle modalità con cui la combinazione di servizi viene prenotata. Si fa l’esempio di “un acquisto online in cui processi di prenotazione collegati consentono di combinare servizi offerti da operatori diversi”: operazioni simili “saranno considerati un pacchetto se il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri operatori e il contratto per tutti i servizi è concluso entro 24 ore”. In ogni caso, se la società che organizza il viaggio invita il cliente a prenotare altri servizi aggiuntivi, dovrà anche informarlo dell’eventualità che questi servizi non costituiscano un pacchetto con quelli già prenotati.
Le regole per l’uso dei voucher
Capitolo a sé è quello sull’uso dei voucher, che spesso le compagnie hanno utilizzato per “rimborsare” i servizi saltati ad esempio durante gli anni del coronavirus. La direttiva nella sua versione aggiornata prevede adesso il diritto dei clienti a rifiutarli, chiedendo al loro posto un rimborso entro 14 giorni. I voucher potranno comunque essere utilizzati, con validità massima di 12 mesi, e nel caso in cui scadano o non vengano utilizzati dovranno essere rimborsati, in tutto o almeno in parte. Le aziende non potranno inoltre limitare la scelta dei servizi di viaggio per i titolari di voucher.
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