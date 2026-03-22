Finlandia e Norvegia emergono come mete ideali per chi cerca paesaggi incontaminati. Helsinki, la Lapponia e la regione dei laghi offrono esperienze uniche tra tradizioni nordiche e natura selvaggia. In Norvegia, località come Alta e Bergen combinano scenari spettacolari, fiordi e attività all’aria aperta, tra escursioni, kayak e panorami artici. Non sono le sole mete interessanti: con l’arrivo della bella stagione, Vienna si anima tra mercatini, eventi culturali e festival gastronomici. Tra le attrazioni principali: Schönbrunn, i mercati tradizionali e appuntamenti come il Genuss-Festival.