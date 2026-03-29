Il clima di incertezza degli ultimi mesi - con la guerra in Ucraina, l’attacco di Usa e Israele all’Iran e il conflitto che si è allargato ad altri Paesi del Medio Oriente - sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani: il 22%, secondo l’Osservatorio, ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% ha spiegato che preferisce restare in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere. Nonostante questo, le festività pasquali per ora sembrano salvarsi e milioni di italiani saranno in viaggio.

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