Invece che l’Iva al 22%, per le persone disabili si applica l’aliquota agevolata al 4% nel caso di acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento. Lo stesso vale l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che dovrebbero facilitare l’autosufficienza e l’integrazione della persona disabile, gli stessi per cui si applica la detrazione al 19%.