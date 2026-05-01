Sul fronte della sicurezza, sono detraibili tutte le opere eseguite nell'immobile che mirano a rendere più difficili gli accessi non autorizzati. L'elenco è vario e comprende l'installazione o la sostituzione di porte blindate, serrature, catenacci, lucchetti e spioncini. Per quanto riguarda le finestre, l'agevolazione copre l'introduzione di tapparelle metalliche con sistemi di blocco e vetri antisfondamento.

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