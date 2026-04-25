Ristrutturare casa, quali sono gli interventi più richiesti in Italia?

Ulteriore elemento che emerge dallo studio è la ricerca di soluzioni veloci e poco invasive. Per esempio, guardando ai pavimenti, il gres porcellanato risulta il materiale più diffuso con il 47% delle richieste (+23%), ma a crescere è soprattutto il pavimento SPC, materiale pensato per pose rapide che permette ristrutturazioni veloci e funzionali: con un incremento del 206% su base annua, è la seconda soluzione più richiesta, superando il 26% delle installazioni. Sulla stessa scia si muovono resina (+74%) e microcemento (+101%), entrambi in forte espansione, mentre il parquet laminato registra un leggero calo (-6%). Una logica simile vale anche per gli interventi sulle pareti, dove l'imbiancatura, spesso scelta per manutenzione ordinaria o in vista di una vendita o di un affitto, si conferma di gran lunga la soluzione più diffusa, in crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, le richieste di posa della carta da parati crescono del 20%.