I porti del Bel Paese si confermano approdi appetibili in grado di attrarre flussi consistenti sia di connazionali sia di turisti in arrivo dall’estero. Nonostante gli italiani restino il gruppo più ampio, in termini percentuali oltre sette ospiti su 10 provengono fuori dai confini nazionali, a partire da Stati Uniti e Paesi europei, in particolare Regno Unito, Francia, Svizzera, Spagna e Germania.

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