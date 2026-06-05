Turismo nautico, in crescita noleggio di barche e fatturato: le rotte preferite in ItaliaEconomia
Introduzione
Il turismo nautico in Italia tiene nonostante l’incertezza geopolitica causata dalla guerra nel Golfo. È la fotografia scattata da un’analisi realizzata dalla società Spartivento Group che in vista dell’estate registra un incremento delle prenotazioni di imbarcazioni, in aumento del 62% rispetto allo stesso periodo 2025. Ecco i dati
Quello che devi sapere
Fatturato in crescita
Stando alla rilevazione, aggiornata al 31 marzo scorso, la crescita della domanda spinge il fatturato che registra un balzo del 98% in confronto allo scorso anno. Per quanto riguarda il settore charter dedicato al noleggio di yacht, barche e gommoni la società calcola una crescita da 5,3 a 13 milioni in sei anni.
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Arrivi dall’estero
I porti del Bel Paese si confermano approdi appetibili in grado di attrarre flussi consistenti sia di connazionali sia di turisti in arrivo dall’estero. Nonostante gli italiani restino il gruppo più ampio, in termini percentuali oltre sette ospiti su 10 provengono fuori dai confini nazionali, a partire da Stati Uniti e Paesi europei, in particolare Regno Unito, Francia, Svizzera, Spagna e Germania.
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Noleggio di yacht
L’Italia domina la classifica delle destinazioni scelte dai viaggiatori che per l’estate hanno noleggiato uno yacht. Come rilevano dati Samboat oltre sette connazionali su 10 (75%) hanno scelto porti della Penisola. Quote minime si indirizzano invece verso le coste di Spagna e Grecia, tra il 7 e il 6% di prenotazioni.
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Le rotte preferite in Italia
Come certifica la società con sede a Bordeaux, i noleggi sono prevalenti nei porti della Sicilia, soprattutto quelli di Furnari (Messina), Trapani e Palermo. Sul podio si posizionano poi i tratti di mare prossimi a La Spezia e alle località più note delle Cinque Terre liguri, da Porto Venere a Levanto e Riomaggiore.
Le rotte preferite in Europa
Sul fronte delle destinazioni all’estero, al quinto posto della classifica dei noleggi di imbarcazioni turistiche si piazza Lefkada, isola greca posta sul lato ionio, dietro a Ibiza, nelle Baleari. Sul gradino più basso del podio si collocano Salerno e Sorrento, poi Napoli e, al primo posto, Palma di Maiorca, in Spagna.
Le rotte italiane preferite dagli stranieri
Per quanto riguarda gli stranieri che tra giugno e settembre si apprestano ad esplorare le coste italiane, l’analisi traccia una leggera prevalenza di francesi e tedeschi, appaiati intorno al 17-18%, davanti ai britannici, al 9%. I turisti, con età media di 50 anni, valutano soprattutto di effettuare un'esperienza in autonomia con noleggi privi di equipaggio. La classifica delle destinazioni vede, a salire, Sorrento, La Spezia, Palermo e, in testa, Olbia.
L’identikit del viaggiatore
Dalla fotografia di Samboat emerge un primo identikit del viaggiatore che in vista dell’estate 2026 decide di spendere almeno un giorno affittando una barca. Per quanto riguarda gli italiani, a compiere le prenotazioni sono soggetti con meno di 43 anni intenzionati a navigare in gruppi da almeno 4 o 5 persone.
Le barche preferite
Guardando alla tipologia di imbarcazioni, l’analisi rileva una situazione di equilibrio con una leggera preferenza per le barche a motore (38%) sui gommoni rigidi (30%). Più staccate le domande indirizzate verso il noleggio di barche a vela, il 20%. Per ammortizzare, almeno in parte, i costi di affitto, oltre sette prenotazioni su 10 escludono la presenza di uno skipper a bordo. Le barche a motore dominano le escursioni in giornata mentre la barca a vela svetta tra chi opta per una permanenza a bordo di almeno una settimana.
Budget a disposizione
L’analisi prende poi in esame i modelli più diffusi che vedono una prevalenza di barche a motore e gommoni rigidi, rispettivamente 48 e 45%. Il dato suggerisce la predisposizione a prenotare gite in barca in giornata per contnere il budget. La spesa prevista per un’esperienza in acqua dipende dal tipo di soggiorno e può variare dai circa 400 euro per una giornata sul gommone ai 4mila per una settimana su un catamarano in Grecia da dividere in gruppo.
Nuove tendenze
La vacanza in catamarano intercetta una delle tendenze dell’estate. Dal cinema all’aperto al forno per la pizza, fino alla macchina per fare la pasta fresca a quella per il gelato o la granita siciliana: secondo l’analisi condotta dal gruppo Spartivento, la flotta di imbarcazioni si dota di comfort pensati per rendere l’esperienza il più possibile riconoscibile. Ad aumentare sono inoltre le attività prenotabili a bordo come le cooking class, i dj set e le sessioni di yoga. Mentre a terra spiccano le preferenze per degustazioni in cantina, laboratori artigianali ed escursioni alla scoperta del territorio.
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