Cantieri nautici italiani, 2024 da record: 8,60 miliardi di fatturato

Cantieri nautici italiani, 2024 da record: 8,60 mld di fatturato ed export per 4.3 mld

Economia

Confindustria Nautica: l’export delle imbarcazioni da diporto e sportive ha superato i 4,3 miliardi di euro (+7,5% sul 2023), con una propensione all’export della produzione nazionale attorno al 90%

La nautica italiana raggiunge un nuovo record. I numeri parlano chiaro. Nel 2024 il fatturato del comparto industriale è cresciuto del 3,2%, toccando il massimo storico di 8,60 miliardi di euro. È il dato centrale emerso nella conferenza Boating Economic Forecast, svoltasi alla vigilia dell’apertura del Salone Nautico di Genova. “La crescita – ha spiegato il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti – è stata trainata dall’alto di gamma e dal segmento dei superyacht, che si confermano leader globali, mentre la piccola industria nautica ha registrato un calo di fatturato intorno al -10%”. Gli imprenditori si aspettano però una ripresa già nel biennio 2026/2027.

La nautica in cifre

Il 2024, si sottolinea nel rapporto, consolida la fase di normalizzazione della crescita dopo il lungo ciclo post-pandemico che ha visto il raddoppio del fatturato in 4 anni. Le analisi confermano la tenuta complessiva dell’industria nautica italiana e l’evidente differenziazione tra la fascia alta e la piccola nautica. Il fatturato complessivo (8,60 miliardi di euro) ha avuto come destinazione il mercato domestico per 2,55 miliardi di euro (pari al 29,7%) e i mercati esteri per 6,05 miliardi di euro (pari al 70,3%). L’87,8% del fatturato complessivo del settore è stato realizzato dalla produzione nazionale che è stata pari a 7,55 miliardi di euro e l’internazionalizzazione del settore risulta evidente dalla quota destinata all’export pari al 78% (5,90 miliardi). Gli addetti effettivi crescono a 31.480 unità (+2,6%) e il contributo al Pil sale a 7,40 miliardi di euro (3,37% del PIL nazionale). Fra i principali driver della performance 2024, va segnalato il ruolo della cantieristica: il segmento della costruzione di nuove unità raggiunge i 5,4 miliardi di euro; l’89% della produzione nazionale della cantieristica italiana è stato collocato sui mercati esteri.

Economia: Ultime notizie

Mediobanca, Alberto Nagel si dimette da amministratore delegato

Economia

La decisione, comunicata ai dipendenti in una lettera, arriva dopo il successo dell'opas da parte...

Olimpiadi invernali 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Come candidarsi

Economia

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (in scena dal 6 al 22 febbraio) saranno, oltre...

Auto e furgoni diesel, dal 2035 stop alla vendita in Ue. Cosa sapere

Economia

Nato tra tensioni e compromessi, ha spaccato governi e diviso l'industria, ma resta il simbolo...

Euro digitale, l'Ue prova ad accelerare. Cosa sappiamo

Economia

Potrebbe esserci presto una svolta sull’euro digitale. Dopo che da mesi la Bce è in pressing per...

