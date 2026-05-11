Al Mef, intanto, si osserva e si lavora sui passaggi in chiave europea e sulla recente apertura dimostrata dal responsabile dell'Economia Valdis Dombrovskis. Se i dati del Pil e del deficit italiano, a settembre, subissero delle rivalutazioni in positivo, la Commissione potrebbe infatti rivedere le sue conclusioni sull'Italia, decretando l'uscita dalla procedura d'infrazione. Il commissario ha detto che "teoricamente è possibile", spiegando che a margine dell'Ecofin lo stesso Giorgetti ha ipotizzato alcune rivalutazioni dei dati Eurostat in autunno, alla luce dei numeri definitivi del Superbonus. Le chiavi per un possibile riconteggio in positivo del rapporto tra deficit e Pil potrebbero essere i dati relativi alle truffe e alle contabilizzazioni in ritardo che possono far diminuire l'esborso dello Stato.

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