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Economia

Potremo davvero spendere di meno nei prossimi due anni?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Partiamo da un dato, il deficit del 3,07% del Pil, e cerchiamo di capire che conseguenze avrà questo numero, di cui tanto si discute, sulla spesa e in particolare su quella militare. Occorre un ripasso delle regole europee sui conti pubblici 

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