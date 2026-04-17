Fmi: “Ue potrebbe sfiorare la recessione con l'inflazione al 5%”

Gli effetti del conflitto in Iran

Quali effetti sta avendo l'Iran sull'economia europea? "Prima della guerra – spiegava Kammer in un’intervista a La Repubblica un paio di giorni fa - preparavamo un aggiornamento positivo della crescita. La ripresa procedeva come previsto e lo slancio era un po' più forte. L'impatto sull'area euro è una perdita cumulativa di produzione in due anni pari a 0,5 punti percentuali e l'Italia è in questa media. L'effetto si manifesta attraverso due canali: uno è l'aumento dei prezzi dell'energia, l'altro è la riduzione della domanda esterna. Quanto all'inflazione, prevediamo un aumento di 0,6 punti in media, in tutta l'area euro. Il problema è che siamo ancora in guerra e c'è un'alta incertezza". Cosa significa? "Secondo lo scenario più grave – diceva ancora Kammer - le perdite di produzione nell'area euro sarebbero pari allo 0,9% quest'anno e allo 0,8 il prossimo". La soluzione dipende solo dalla guerra o anche dalle decisioni economiche dei paesi? "Principalmente dalla guerra, ma le cose possono peggiorare se i paesi smettono di coordinarsi e impongono controlli sulle esportazioni. Non si tratta solo di petrolio e gas, ma anche prodotti specialistici e fertilizzanti”.