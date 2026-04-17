Crisi, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici

Tra i primi a commentare la bozza del piano Ue, il vicepremier Matteo Salvini. "Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno. Se queste sono soluzioni alla guerra in Iran e al caro bollette e gasolio, ditemi se sono normali quelli che sono a Bruxelles…", ha detto il ministro a Telelombardia. "L'unica cosa seria che potrebbe fare già oggi Bruxelles è dire 'sospendiamo le regole europee'", ha aggiunto il leader della Lega.

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