Per quanto riguarda le province più colpite dalla crisi, al primo posto c'è Imperia che nel periodo 2015-2025 ha perso 90 attività, una contrazione pari al 40,2%. L'affanno del trasporto su gomma ha investito duramente anche la Città metropolitana di Roma e Ancona, entrambe in calo del 39%. A segnare un incremento positivo sono invece le province di Caserta, Palermo e Bolzano che hanno visto un aumento di imprese di autotrasporto tra il 5 e il 35% in dieci anni.