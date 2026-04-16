Scende il prezzo di benzina e diesel: risparmio di due euro al pieno

I prezzi di benzina e diesel, pur restando su livelli elevati, hanno iniziato una lenta ma costante discesa. A oggi, la benzina è scesa a una media di 1,773 euro/litro, con un risparmio di circa 1,9 centesimi. Molto più marcata la flessione del gasolio, che ha perso esattamente 5 centesimi al litro, attestandosi su una media di 2,134 euro

Dopo settimane di rincari che hanno messo a dura prova il portafogli degli automobilisti italiani, si registra finalmente un’inversione di tendenza. I prezzi di benzina e diesel, pur restando su livelli elevati, hanno iniziato una lenta ma costante discesa. Il picco massimo era stato toccato giovedì 9 aprile, con medie nazionali in modalità self-service che avevano raggiunto 1,792 euro/litro per la verde e ben 2,184 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, le cifre erano ancora più critiche, superando rispettivamente la soglia di 1,82 euro e 2,20 euro.

Il diesel guida il calo

A distanza di sette giorni, i dati comunicati dal ministero delle Imprese delineano uno scenario meno teso. Al 16 aprile, la benzina è scesa a una media di 1,773 euro/litro, con un risparmio di circa 1,9 centesimi. Molto più marcata la flessione del gasolio, che ha perso esattamente 5 centesimi al litro, attestandosi su una media di 2,134 euro. Tradotto in termini pratici, oggi un pieno da 50 litri di diesel costa 2,50 euro in meno rispetto alla settimana precedente: non ancora una svolta decisiva, ma certamente un segnale positivo in un contesto di forte volatilità.

Dove conviene fare rifornimento

L’analisi territoriale mostra dinamiche differenti tra la rete urbana e quella autostradale. Per quanto riguarda la benzina, il calo è stato leggermente più accentuato lungo le tratte autostradali, contribuendo a ridurre, seppur di pochissimo, il tradizionale gap di prezzo con la città. Discorso opposto per il diesel: per chi viaggia, rimane decisamente più conveniente rifornirsi prima di imboccare il casello, poiché il calo dei prezzi nei centri abitati è stato quasi il doppio rispetto a quello registrato sulla rete autostradale.