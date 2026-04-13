Introduzione

Il conflitto che infiamma il Medio Oriente ha un risvolto anche ambientale. Come riporta un’analisi condotta da alcuni ricercatori della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute, nelle prime due settimane di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran sono stati generati oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2): è più di quanto ne produce l’Islanda in un anno. Ecco quali sarebbero gli effetti se le armi non tacessero