Trump: “Bonifichiamo Hormuz per i Paesi che non ne hanno il coraggio”

Iran, Trump: “Stiamo bonificando Hormuz come favore ai Paesi che non ne hanno il coraggio”Mondo
Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che le operazioni sono un “favore” a Stati come “Cina, Giappone, Corea del Sud, Francia, Germania e molti altri. Incredibilmente, loro non hanno il coraggio né la volontà di svolgere questo compito autonomamente”. Centcom: “Due navi hanno attraversato lo Stretto per sminarlo”
Mentre a Islamabad hanno preso il via i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump è tornato a parlare della situazione nel Golfo. In un lungo post pubblicato su Truth, il presidente americano ha scritto che “stiamo ora avviando il processo di bonifica dello Stretto di Hormuz, come favore ai Paesi di tutto il mondo, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Francia, Germania e molti altri. Incredibilmente, loro non hanno il coraggio né la volontà di svolgere questo compito autonomamente".
Le navi statunitensi nelle acque di Hormuz
Trump ha aggiunto su Truth che “l’unica risorsa che resta all'Iran è la minaccia che una nave possa 'imbattersi' in una delle loro mine marine; mine che, per inciso, sono rimaste orfane, dato che tutte le loro 28 imbarcazioni posamine giacciono anch'esse sul fondo del mare”. E proprio oggi, secondo Axios, “diverse navi” della Marina statunitense avrebbero attraversato lo Stretto. Il movimento non sarebbe stato coordinato con l'Iran, che però ha smentito questa ricostruzione: la tv di Stato ha sostenuto che sarebbe stato lanciato un avvertimento a una nave militare americana che sarebbe stata attaccata entro 30 minuti se avesse varcato Hormuz, e il vascello si sarebbe ritirato. Più tardi il Comando centrale Usa ha scritto sui social che due navi da guerra americane stavano transitando nello Stretto di Hormuz per un'operazione di sminamento. In una nota il Centcom ha scritto che che "la USS Frank E. Peterson e la USS Michael Murphy hanno attraversato lo stretto nell'ambito di una missione più ampia volta a garantire che sia completamente libero dalle mine navali precedentemente posizionate dai Pasdaran".
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La situazione delle mine nello Stretto
Intanto una ricostruzione del New York Times ha indicato come l’Iran non sarebbe stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare tutte le mine che ha posato nel canale e non ha la capacità di rimuoverle. Secondo il quotidiano americano si tratterebbe di un potenziale fattore di complicazione in vista dell'incontro in Pakistan tra i negoziatori iraniani e una delegazione statunitense per i colloqui di pace. L'Iran ha utilizzato piccole imbarcazioni per minare lo stretto il mese scorso, lasciando aperto un passaggio per il transito alle navi che pagano un pedaggio. I Pasdaran hanno emesso avvisi di possibili collisioni tra navi e mine marine, e organi di stampa semi-ufficiali hanno pubblicato carte nautiche che mostrano rotte sicure, in gran parte limitate perché l'Iran ha minato lo stretto in modo disordinato, hanno affermato funzionari statunitensi. Non è chiaro se l'Iran abbia registrato la posizione di ogni singola mina.
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Trump: “Molte petroliere verso gli Stati Uniti”
Tornando alle parole di Trump, il presidente degli Stati Uniti su Truth ha parlato anche della domanda di risorse americane in aumento: secondo il tycoon infatti “un numero enorme di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si stanno dirigendo proprio ora verso gli Stati Uniti per caricarsi del petrolio (e del gas!) migliore e più 'dolce' del mondo. Abbiamo più petrolio di quanto ne abbiano le due maggiori economie petrolifere al mondo messe insieme, e di qualità superiore. Vi stiamo aspettando. Tempi di consegna rapidi!".
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