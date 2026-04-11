Iran, Nyt: "Teheran non in grado di rimuovere mine e riaprire Hormuz"

L'indiscrezione arriva alla vigilia dei negoziati di Islamabad, complicando ulteriormente i colloqui, dato che l'amministrazione Trump ha spinto per un maggiore transito di navi attraverso lo Stretto. Intanto, Trump minaccia nuovamente Teheran: "Senza accordo nuovi raid"
Secondo quanto riporta il New York Times, che cita funzionari statunitensi, l'Iran non sarebbe in grado di individuare e rimuovere le mine nello Stretto di Hormuz, né di riaprire le vie navigabili. L'Iran non è riuscito ad aprire lo Stretto di Hormuz perché non è stato in grado di individuare e rimuovere le mine navali che vi aveva posato, scrive il Nyt, secondo cui Teheran non ha la capacità di rimuovere le mine una volta individuate, il che complica ulteriormente i colloqui di Islamabad, dato che l'amministrazione Trump ha spinto per un maggiore transito di navi attraverso lo Stretto (GUERRA USA-IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).
Trump minaccia l'Iran: "Senza accordo nuovi raid"
Nelle scorse ore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alla vigilia del via ai negoziati di Islamabad, aveva accusato il regime di non rispettare gli accordi e minacciato nuovi raid se non si dovesse arrivare a un'intesa. "Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima", era stato l'avvertimento di Trump, che si era tuttavia detto fiducioso sulla riapertura dello Stretto "abbastanza presto". "Non permetterò" che l'Iran "faccia pagare un pedaggio sullo stretto di Hormuz", aveva anche detto il leader americano prima di partire per la Virginia, augurando inoltre "buona fortuna" a JD Vance per i colloqui in Pakistan.
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