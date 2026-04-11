Iran, Nyt: "Teheran non in grado di rimuovere mine e riaprire Hormuz"

Secondo quanto riporta il New York Times, che cita funzionari statunitensi, l'Iran non sarebbe in grado di individuare e rimuovere le mine nello Stretto di Hormuz, né di riaprire le vie navigabili. L'Iran non è riuscito ad aprire lo Stretto di Hormuz perché non è stato in grado di individuare e rimuovere le mine navali che vi aveva posato, scrive il Nyt, secondo cui Teheran non ha la capacità di rimuovere le mine una volta individuate, il che complica ulteriormente i colloqui di Islamabad, dato che l'amministrazione Trump ha spinto per un maggiore transito di navi attraverso lo Stretto (GUERRA USA-IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).