Il Segretario alla Difesa di Biden ha accusato l'attuale capo del Pentagono, Pete Hegseth di "epurazioni inquietanti" di alti ufficiali militari. "Erano le persone migliori disponibili per ricoprire quelle posizioni e, quando escono di scena, portano con sé un'incredibile quantità di esperienza e una solida capacità di leadership, è questo che mi preoccupa", ha detto Lloyd Austin in un'intervista ad Abc News, la sua prima da quando ha lasciato l'incarico. Le osservazioni arrivano ad una settimana dal siluramento del capo maggiore dell'esercito, il generale Randy George, un leader militare ampiamente rispettato e nominati da Joe Biden. Da quando ha assunto la guida del Pentagono, Hegseth ha licenziato più di una decina di alti ufficiali militari, tra cui il capo della defense intelligence agency, il capo delle operazioni navali e il vice capo di stato maggiore dell'aeronautica. Quanto alla guerra in Iran, Austin ha sostenuto che un cambio di regime sarebbe possibile soltanto con l'invio di truppe di terra.