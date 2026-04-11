Guerra Iran, al via oggi i negoziati a Islamabad per cessate il fuoco permanente. LIVE
Tensione alla vigilia dei colloqui: Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: 'Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima', avverte. Vance, a capo della delegazione Usa, incalza: 'Se vogliono giocare noi non ci staremo'. Ma anche l'Iran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset bloccati
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Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad (LE COSE DA SAPERE SUI NEGOZIATI). Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: 'Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima', avverte. Il vicepresidente Vance, a capo della delegazione americana, incalza: 'Non ci prendano in giro, se vogliono giocare noi non ci staremo'. Ma anche Teheran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset iraniani bloccati 'prima che inizino i negoziati'. La delegazione guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf arrivata ieri sera in una capitale pakistana blindata. Intanto allarme degli aeroporti europei in una lettera alla Commissione nella quale si afferma che le riserve di cherosene 'si stanno esaurendo'.Ancora tre settimane, poi gli aerei rischiano di restare a terra. Balzo dell'inflazione Usa anche per effetto del caro energia: la fiducia dei consumatori ai minimi storici. Il ministro della Sicurezza energetica Pichetto Fratin intanto frena sul taglio delle accise: 'Lo sconto costa un miliardo al mese, a fine aprile faremo una valutazione se i prezzi saranno ancora alti'.
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Trump: "Altri colloqui? Non lo so, parlano da 47 anni"
Il presidente Donald Trump non sa se ci saranno altri colloqui con l'Iran, dopo quello che comincerà nelle prossime ore a Islamabad, in Pakistan e al quale parteciperà, come capo della delegazione americana, il vicepresidente JD Vance. "Altri colloqui? Non lo so, non posso dirvelo. Devo vedere cosa succede domani. Hanno parlato per 47 anni con altri presidenti e noi non stiamo parlando molto", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti.
Guerra Iran-Usa, cosa sapere sui negoziati in Pakistan
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Wsj: Teheran ha ancora migliaia di missili balistici
L'Iran possiede ancora migliaia di missili balistici che potrebbe utilizzare recuperando lanciatori attualmente sepolti in strutture sotterranee. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence Usa. Sebbene metà dei lanciatori missilistici iraniani siano stati distrutti o danneggiati, molti possono essere riparati e recuperati dai siti sotterranei, sostengono le fonti citate dal WSJ. Funzionari statunitensi e israeliani affermano inoltre che, pur possedendo ora la metà dei missili rispetto a prima della guerra, l'Iran ha ancora migliaia di missili balistici a medio e corto raggio che può recuperare dai nascondigli o dissotterrare dal sottosuolo. Secondo alcuni funzionari statunitensi l'Iran potrebbe sfruttare il cessate il fuoco in corso per ricostituire i propri arsenali missilistici.
Iran, il blocco di Internet ha raggiunto le 1000 ore
Il blocco di Internet in Iran raggiunge le 1.000 ore. Lo rileva l'organizzazione di monitoraggio della sicurezza informatica NetBlocks. Il blocco di Internet in Iran, imposto dalle autorità, ha superato le 1.000 ore, ovvero quasi 42 giorni, sottolinea Netblocks, il livello più lungo mai registrato in un intero Paese.
Iran: delegazione Teheran a Islamabad composta da 71 persone
La delegazione iraniana a Islamabad per i colloqui con gli Usa è composta da 71 persone. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim rilanciata dall'emittente panaraba Al Jazeera. La delegazione di Teheran è composta da 71 persone, tra cui la principale delegazione negoziale, consulenti esperti, rappresentanti dei media, nonché team diplomatici e di sicurezza. Il team negoziale è guidato dal presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Secondo Tasnim, tra gli altri negoziatori presenti a Islamabad ci sono il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, il governatore della Banca Centrale Abdolnaser Hemmati, il Segretario del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale Ali Akbar Ahmadian, il Vice Ministro degli Affari Esteri Kezem Gharibabadi e il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei.
Israele: 'Nessuna trattativa per cessate il fuoco con Hezbollah'
Israele ha accettato di avviare colloqui di pace formali con il Libano martedì prossimo a Washington, ma Hezbollah non prenderà parte alla trattativa. Lo ha detto l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. "Israele si è rifiutato di discutere un cessate il fuoco con l'organizzazione terroristica Hezbollah, che continua ad attaccare Israele ed è il principale ostacolo alla pace tra i due Paesi", ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Leiter. Stando a una dichiarazione dell'ufficio del presidente libanese, i colloqui previsti per martedì, mediati dagli Stati Uniti, dovrebbero vertere su un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Libano.
Segretario alla Difesa Biden: 'Le purghe di Hegseth sono inquietanti'
Il Segretario alla Difesa di Biden ha accusato l'attuale capo del Pentagono, Pete Hegseth di "epurazioni inquietanti" di alti ufficiali militari. "Erano le persone migliori disponibili per ricoprire quelle posizioni e, quando escono di scena, portano con sé un'incredibile quantità di esperienza e una solida capacità di leadership, è questo che mi preoccupa", ha detto Lloyd Austin in un'intervista ad Abc News, la sua prima da quando ha lasciato l'incarico. Le osservazioni arrivano ad una settimana dal siluramento del capo maggiore dell'esercito, il generale Randy George, un leader militare ampiamente rispettato e nominati da Joe Biden. Da quando ha assunto la guida del Pentagono, Hegseth ha licenziato più di una decina di alti ufficiali militari, tra cui il capo della defense intelligence agency, il capo delle operazioni navali e il vice capo di stato maggiore dell'aeronautica. Quanto alla guerra in Iran, Austin ha sostenuto che un cambio di regime sarebbe possibile soltanto con l'invio di truppe di terra.