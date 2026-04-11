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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra in Iran e caos voli, cosa sta succedendo e qual è lo scenario per i prossimi mesi

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Dopo l’allarme lanciato dall’associazione degli scali europei (Aci Europe) alla Commissione europea, ne abbiamo parlato con Valentina Menin, direttrice generale di Assaeroporti

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