Il Papa ai vescovi di Baghdad: "Non è cristiano chi lancia bombe"

“Aiutateci a proclamare chiaramente che Dio non benedice alcun conflitto", che "chi è cristiano non sta mai dalla parte di chi ieri impugnava la spada e oggi lancia le bombe". È l'appello rivolto dal Papa ai vescovi caldei di Baghdad, riuniti a Roma. "Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall'avidità e dall'odio, dilagano con ferocia proprio nelle terre che hanno visto sorgere la salvezza", "profanate dalla blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari, senza riguardo per la vita della gente, ritenuta al massimo effetto collaterale dei propri interessi. Ma nessun interesse può valere la vita dei più deboli”, ha aggiunto.

Papa: “Pace solo con dialogo tra i popoli”

"Aiutateci”, ha anche detto il Pontefice ai vescovi caldei di Baghdad, “a ricordare che non saranno le azioni militari a creare spazi di libertà o tempi di pace, ma solo la paziente promozione della convivenza e del dialogo tra i popoli". Papa Leone ha anche raccomandato ai vertici della chiesa irachena, di "accompagnare i fedeli laici, provvedendoli di cure pastorali, perché si sentano incoraggiati, nonostante tutte le prove, a restare saldi nella fede e a rimanere nei loro territori. Questo è importante per tutta la Chiesa, perché le regioni in cui è sorta la luce della fede non possono fare a meno dei cristiani, che stanno al Medio Oriente come le stelle al cielo”, ha sottolineato. “Si diradino le nubi che oscurano questa luce: i cristiani in tutto il Medio Oriente siano rispettati, non solo a parole: godano di vera libertà religiosa e di piena cittadinanza, senza essere trattati da ospiti o da cittadini di seconda classe!”.