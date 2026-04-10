Macron incontra Papa Leone in Vaticano

Il presidente francese Emmanuel Macron in visita in Vaticano con la moglie Brigitte per incontrare Papa Leone. Al centro del colloquio il Medio Oriente e le ricadute del conflitto, in particolare sul Libano.
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