Iran, allarme pioggia acida: come si forma e i rischi per la salute

Dallo scoppio del conflitto, con i raid del 28 febbraio scorso, i siti di produzione energetica sono tra i target maggiormente colpiti su entrambi i fronti. Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno rivendicato di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo Persico settentrionale. Altre navi sono state attaccate da droni e missili nello Stretto di Hormuz e al largo dell'Oman. Come riferito dall'agenzia di stampa iraniana Fars, Usa e Israele hanno risposto colpendo 30 depositi di petrolio, tra i quali quelli che si trovano nelle aree di Kuhak e Shahran a Teheran e nella vicina città di Karaj.

Per approfondire: Guerra in Iran, media Israele: "Ferito il figlio di Khamenei". Un morto a Dubai

Guerra in Iran - ©Ansa