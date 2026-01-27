Da quest'anno la normativa europea sugli imballaggi è diventata obbligatoria in tutta l'Unione Europea. L'obiettivo è quello di giungere nei prossimi quattro anni a trattare i prodotti complessi, come le capsule del caffè, nel riciclo, un passo decisivo nella strategia comunitaria per ridurre i rifiuti da imballaggio del 5% rispetto ai livelli del 2018. Entro il 2040 poi si punta ad abbattere la quota fino al 15%. "Siamo già al lavoro con i consorzi di filiera e tutti gli attori del settore per accompagnare questa transizione, puntando su progettazione sostenibile, innovazione impiantistica e metodi di raccolta sempre più efficienti", ha detto a Il Sole 24 Ore Simona Fontana, direttrice generale di Consorzio nazionale imballaggi (Conai).