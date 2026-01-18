Prezzi, boom rincari per oro e caffè. In calo costo smartphone e olio

Nell'altalena dei prezzi ci sono altri prodotti che nel 2025 invece sono andati giù. È il caso di cellulari e smartphone, costati il 14,7% in meno rispetto all'anno precedente. Anche l'olio d'oliva, dopo i rincari degli ultimi anni, è costato sensibilmente meno, in media il -14,5% sul 2024. Per computer portatili, palmari e tablet i prezzi sono scesi in media del 13,6%; in discesa anche lo zucchero (-9,6%), gli apparecchi per la pulizia della casa (-9,2%), i televisori e apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (-8,1%).

