Introduzione
Giunge alla sua XXII edizione "M'illumino di Meno", la storica campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico promossa da Rai Radio2 con il programma Caterpillar. Oggi, 16 febbraio, l'Italia intera spegne simbolicamente le luci per celebrare la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita ufficialmente nel 2022. La data non è casuale: il 16 febbraio ricorre infatti l'anniversario dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (2005), il primo grande trattato internazionale contro il surriscaldamento globale.
Quello che devi sapere
Il tema del 2026: M'illumino di Scienza
Quest'anno l'iniziativa assume una veste prestigiosa con il titolo "M'illumino di Scienza". Per festeggiare i ventidue anni della campagna, Caterpillar ha scelto di rimettere la ricerca scientifica al centro del dibattito, indicandola come bussola necessaria per affrontare la crisi climatica. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, rallentamenti nella transizione ecologica e crescenti pressioni sugli ecosistemi, l'edizione 2026 riconosce alla scienza il ruolo fondamentale nell'analisi delle cause della crisi energetica e nella progettazione di soluzioni sostenibili.
Il lancio della campagna dal CERN di Ginevra
Il lancio della campagna è avvenuto in un luogo d'eccezione. La maratona ha preso avvio il 16 gennaio con una puntata speciale di Caterpillar dal CERN di Ginevra: in collaborazione con l'INFN, Rai Radio2 ha realizzato la prima diretta radiofonica mai trasmessa dall'interno dell'esperimento LHCb all'acceleratore Large Hadron Collider, a cento metri sotto terra. Dal cuore dell'acceleratore di particelle più potente del mondo, è stato ribadito come l'innovazione tecnologica e la conoscenza siano i motori indispensabili per una transizione energetica rapida ed efficace.
In sella per la pace e il clima
Non manca, anche quest'anno il contributo di Cicliste per caso. Per chiedere simbolicamente l'attuazione di una tregua nei molti conflitti in corso, Silvia Gottardi pedala per unire idealmente l'Europa sotto il segno della sostenibilità e della pace. Partendo da Parigi (sede delle scorse Olimpiadi estive), raggiungerà i luoghi di Milano Cortina 2026, utilizzando la bicicletta come simbolo di una tregua climatica e bellica, promuovendo uno sport rispettoso degli ecosistemi.
Si spengono le luci da nord a sud
Ogni anno migliaia di persone aderiscono alla campagna: cittadini e cittadine, enti pubblici, scuole e università, aziende, musei, società sportive e realtà del terzo settore. In tutta Italia si spengono le luci e si organizzano concerti a impatto zero, cene collettive a lume di candela, eventi sportivi al buio, incontri dedicati ai temi dell'energia, spettacoli teatrali alimentati a pedali ed escursioni notturne illuminate solo dalle torce. Oggi, le principali piazze e monumenti simboli del Paese restano al buio: tra questi il Colosseo a Roma, Piazza San Marco a Venezia, la Torre di Pisa, l'Arena di Verona, la Valle dei Templi ad Agrigento, il Maschio Angioino a Napoli e la Reggia di Caserta.
Altri appuntamenti
A Vicenza, in Veneto, vengono spente le luci della Basilica Palladiana e del campanile di Monte Berico. Presso la Biblioteca Bertoliana si terrà un suggestivo "concerto al buio" eseguito dagli studenti del Conservatorio Pedrollo. A Rivoli, Torino, si spengono il Castello, l'Obelisco e il Campanile di Santa Maria della Stella. Accanto allo spegnimento simbolico, i cittadini sono invitati a partecipare in modo attivo compilando il form online disponibile sul sito del Comune di Rivoli. Lo strumento permette di calcolare il contributo individuale in termini di energia risparmiata e di riduzione delle emissioni di CO2, trasformando così un gesto simbolico in un'azione collettiva, concreta e misurabile. Il Comune di Rimini, Emilia-Romagna, dalle ore 19 alle 21, per 120 minuti, spegnerà le luci sulla statua di Papa Paolo V in piazza Cavour, sulla fontana della Pigna, sul bimillenario Ponte di Tiberio (lato monte) e su Castel Sismondo. A Trieste, Friuli Venezia Giulia, apre eccezionalmente la Centrale Idrodinamica nel Porto Vecchio per visite guidate serali a luci spente, unendo archeologia industriale e risparmio. A Genova, Liguria, si spegne l'illuminazione scenografica di via Garibaldi, cuore storico e culturale della città. Nel sud Italia, numerose piazze tra cui Piazza del Popolo a Bellizzi, in provincia di Salerno, ospitano fiaccolate simboliche per riflettere collettivamente sul futuro del pianeta. Anche i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura (MIC) aderiscono ufficialmente all'iniziativa.
Università in prima linea
Il mondo accademico risponde con forza all'appello. Atenei come l'Università di Salerno (UniSA) e l'Università di Catania hanno organizzato "Swap Party" per lo scambio di libri e oggetti, incentivando l'economia circolare. Sono previsti anche flash mob studenteschi dal titolo "Lights Out!", trasformando i campus in veri e propri laboratori di buone pratiche.
Come partecipare: il decalogo 2026
M'illumino di Meno vive anche nei piccoli gesti quotidiani. Ecco i consigli per partecipare attivamente ogni giorno:
Spegni e fai spegnere le luci di casa tua, del tuo ufficio, del tuo condominio e del tuo comune; prepara cene antispreco con ricette svuota-frigo e alimenti a basso impatto ambientale; rinuncia all'auto, cammina, pedala, usa i mezzi pubblici o la mobilità condivisa; organizza un'attività di sensibilizzazione sui temi dell'efficienza energetica e della crisi climatica, parlane con gli studenti, con i colleghi, con i clienti; pianta alberi, piantine, fiori perché sono mezzi utili per invertire il cambiamento climatico; metti in circolo oggetti che non usi più, per esempio con uno swap party; condividi viaggi in auto, il wi-fi per ridurre i consumi e ottimizzare le risorse; organizza eventi non energivori, come un concerto unplugged, una sessione di allenamento a luci ridotte, una serata di osservazione astronomica; rendi più sostenibile l'ambiente in cui vivi, sbrina il frigorifero, applica il rompigetto ai rubinetti; abbassa il riscaldamento e indossa un maglione pesante.
I riconoscimenti
Nel corso degli anni, M'illumino di Meno ha ottenuto numerosi riconoscimenti e importanti attestazioni di sostegno istituzionale: dalla Medaglia del Presidente della Repubblica ai patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e di diversi Ministeri, fino al supporto della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti e all'Alto Patrocinio del Parlamento europeo.