A Vicenza, in Veneto, vengono spente le luci della Basilica Palladiana e del campanile di Monte Berico. Presso la Biblioteca Bertoliana si terrà un suggestivo "concerto al buio" eseguito dagli studenti del Conservatorio Pedrollo. A Rivoli, Torino, si spengono il Castello, l'Obelisco e il Campanile di Santa Maria della Stella. Accanto allo spegnimento simbolico, i cittadini sono invitati a partecipare in modo attivo compilando il form online disponibile sul sito del Comune di Rivoli. Lo strumento permette di calcolare il contributo individuale in termini di energia risparmiata e di riduzione delle emissioni di CO2, trasformando così un gesto simbolico in un'azione collettiva, concreta e misurabile. Il Comune di Rimini, Emilia-Romagna, dalle ore 19 alle 21, per 120 minuti, spegnerà le luci sulla statua di Papa Paolo V in piazza Cavour, sulla fontana della Pigna, sul bimillenario Ponte di Tiberio (lato monte) e su Castel Sismondo. A Trieste, Friuli Venezia Giulia, apre eccezionalmente la Centrale Idrodinamica nel Porto Vecchio per visite guidate serali a luci spente, unendo archeologia industriale e risparmio. A Genova, Liguria, si spegne l'illuminazione scenografica di via Garibaldi, cuore storico e culturale della città. Nel sud Italia, numerose piazze tra cui Piazza del Popolo a Bellizzi, in provincia di Salerno, ospitano fiaccolate simboliche per riflettere collettivamente sul futuro del pianeta. Anche i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura (MIC) aderiscono ufficialmente all'iniziativa.